Fiat et crypto enfin réunis grâce au nouveau système de récompenses conducteur

Les utilisateurs de crypto n’ont plus à installer une ferme minière compliquée dans leurs voitures pour gagner des jetons sur la route – dans un peu d’ironie linguistique, Fiat a fourni une solution.

Selon une annonce du constructeur automobile italien mardi, la société mère de Fiat, Stellantis, s’est associée à Kiri Technologies pour récompenser les conducteurs en crypto-monnaie. Les personnes qui utilisent le dernier modèle du véhicule électrique Fiat 500 recevront désormais 1 KiriCoin – d’une valeur de deux centimes d’euro, soit environ 0,024 $ au moment de la publication – pour chaque kilomètre parcouru. Les utilisateurs Fiat qui conduisent plus efficacement en fonction de la consommation d’énergie de la voiture recevront également des récompenses supplémentaires.

« Les KiriCoins s’accumulent dans un portefeuille virtuel directement dans l’application Fiat », a déclaré Gabriele Catacchio, responsable du programme e-Mobility de Stellantis. « Les données de conduite, telles que la distance et la vitesse, sont envoyées directement à [the] cloud, où tout est automatiquement converti en pièces de monnaie. Le calcul est immédiat et certifié à l’aide d’un algorithme de blockchain. »

Stellantis a déclaré que les conducteurs qui profitent du système pourront utiliser les jetons pour des produits et services sur le marché de Kiri, ce qui leur permet d’acheter des cartes-cadeaux à d’autres détaillants. Comme la société ne produit pas le modèle 500 EV en Amérique du Nord, seuls les conducteurs de l’Union européenne peuvent gagner des récompenses cryptographiques.

Le programme aurait pour objectif de promouvoir un «style de conduite écologique», dans lequel les personnes qui conduisent plus efficacement reçoivent davantage de récompenses cryptographiques. Catacchio a déclaré que la société s’attendait à ce que le nombre de programmes d’éco-fidélité similaires triplera d’ici 2024.

L’homonyme de Fiat vient de la phrase italienne Fabbrica Italiana Automobili Torino, à peu près traduite par «usine automobile italienne de Turin». Cependant, le terme fiat tel qu’il s’applique à la monnaie vient du mot latin de la même orthographe, signifiant littéralement «que ce soit fait».

Bien que cette méthode particulière pour gagner des récompenses numériques tout en conduisant soit apparemment unique à Fiat, d’autres utilisateurs de l’espace ont créé des moyens innovants pour gagner de la cryptographie en déplacement. Un passionné de l’industrie a installé une petite ferme dans le coffre de son BMV capable d’extraire à la fois Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).