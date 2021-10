Fiat Money est Babel, Bitcoin est la clarté

Visitez l’article original*

Fiat bloque les vrais signaux de prix qui véhiculent la réalité économique, et le bitcoin corrige cela.

Allons, descendons et confondons leur langage pour qu’ils ne se comprennent pas.-Genèse 11:7

La curieuse tâche de l’économie est de montrer aux hommes à quel point ils savent peu de choses sur ce qu’ils imaginent pouvoir concevoir. -Friedrich August von Hayek

Un système de prix est un réseau d’échange d’informations. Il fonctionne mieux lorsqu’il est construit sur un support monétaire neutre partagé à l’échelle mondiale. Plus la société devient complexe, plus le besoin d’une norme monétaire neutre qui n’introduit pas de bruit dans les signaux économiques est urgent.

La connaissance aime la compagnie

L’une des idées les plus profondes de l’économie est la conception de Hayek de la nature des prix. Dans un article court et lisible intitulé « L’utilisation du savoir dans la société », Hayek explique pourquoi il n’y aurait pas d’échange – ni de société complexe – sans l’existence de prix.

Les prix sont des données reflétant la réalité économique Une économie moderne génère des milliards d’informations potentiellement pertinentes sur les préférences des gens, l’appétit pour le risque des investisseurs, la rareté des ressources, les circonstances de fabrication de biens particuliers, etc. Nous devons continuellement partager ces informations pour pouvoir coordonner nos efforts. Comme l’a souligné le grand économiste Leonard Read, aucun esprit ne sait comment produire même une chose simple comme un crayon. La réalité économique est en constante évolution. De même, le système de prix est en constante évolution, ce qui rend difficile de brosser un tableau précis de ce qui se passe réellement. Lorsque les prix émergent de manière dégagée, ils reflètent la réalité et nous pouvons bien coopérer. Lorsque les prix sont empêchés d’émerger ou de s’ajuster librement – ​​et ne reflètent donc plus la réalité – notre capacité à coopérer est entravée.

Comme le dit Hayek, les prix communiquent la « connaissance des circonstances particulières de temps et de lieu ». L’« utilisation du savoir dans la société » dominante ne se fait pas via les livres, les téléviseurs ou les salles de classe ; c’est le système des prix qui est le principal réseau d’échange de connaissances de l’humanité. Et c’est incroyablement efficace.

Un bref exemple. La Turquie produit environ 80% des noisettes du monde. Imaginez maintenant qu’il se passe quelque chose en Turquie : une guerre civile, une brûlure de la noisette, un coup de météore. Comment le reste du monde découvre-t-il que quelque chose s’est passé et que les noix ou les arachides devraient maintenant être utilisées autant que possible ? Pas à partir d’un téléviseur. La flambée des prix des noisettes brise d’abord l’histoire. Le prix ne communique que l’information la plus pertinente : que les noisettes sont devenues relativement plus rares. Peu importe où dans le monde les noisettes sont produites ou ce qui s’est passé là-bas, ce qui compte, c’est que les noix sont maintenant plus chères et que les gens doivent économiser.

“Sous forme abrégée, par une sorte de symbole, seules les informations les plus essentielles sont transmises et transmises uniquement aux personnes concernées.” -Hayek

Un système de prix est un moyen minimum viable de transfert de connaissances. Cela nous permet de coopérer à l’échelle mondiale, même si nous ne partageons pas la même langue, la même culture ou la même vision du monde, car ces facteurs n’ont pas d’importance pour la coopération économique. Les prix sont des guides objectifs dans notre lutte commune pour survivre et prospérer.

Il existe des milliards d’informations pouvant être pertinentes pour tout processus de production, décision de consommateur ou opportunité d’investissement. Sans prix pour communiquer la connaissance des circonstances locales, nous serions à tâtons dans le noir. Et c’est précisément ce que les sociétés sans système de prix ont fini par faire : de l’empire Inca à l’Union soviétique, des sociétés sans mécanisme de prix de travail se sont transformées en États esclavagistes qui ont peu ou pas progressé.

Oh, c’est l’argent du bruit que tu as là

Nous avons déjà établi que pour que les prix transmettent correctement les signaux économiques, ils doivent représenter la réalité économique sous-jacente. Mais les prix en sont souvent activement empêchés. Il y a trois facteurs qui affectent la façon dont les prix font leur travail : comment les prix émergent, comment ils se propagent et la qualité du support de prix (l’argent).

Comment les prix émergent : Les prix doivent découler du concept de propriété privée, c’est-à-dire de l’argent et du capital privés, des terrains et des bâtiments, des machines et de la technologie, etc. Avec la propriété entre des mains privées, les incitations sont en place pour l’utiliser efficacement. Les récompenses pour les bonnes décisions ainsi que les punitions pour les mauvaises reviennent à ceux qui y sont les plus réceptifs. D’autre part, protéger les propriétaires contre les conséquences de mauvaises décisions – comme c’est le cas avec les plans de sauvetage ou les subventions – est un moyen sûr de paralyser le système des prix, car les prix ne portent alors plus la composante de risque. Pour une illustration populaire d’un tel aléa moral, voir le film The Big Short.

Comment les prix se propagent : Même si les prix émergent sans être perturbés de la fondation de la propriété privée, la réglementation des prix peut tuer le signal avant qu’il ne se propage. Au cours du 20e siècle, l’une des formes les plus populaires de réglementation des prix était le contrôle des loyers. Les résultats du contrôle des loyers sont mieux illustrés par une plaisanterie populaire de l’économiste suédois Assar Lindbeck, qui a comparé ses effets aux bombardements de villes. En effet, la réglementation des prix telle que le contrôle des loyers conduit à une dégradation du capital ; avec des prix maintenus en dessous de leur vraie valeur marchande, cela ne vaut plus la peine pour les propriétaires de réparer et d’améliorer leur propriété.

Beaucoup de gens sont surpris lorsqu’ils sont confrontés à l’idée que la manipulation des taux d’intérêt par les banques centrales est une forme de contrôle des prix. Mais le fait est qu’un taux d’intérêt interbancaire (que cible généralement la banque centrale) est un type de prix, et les banques centrales font tout pour contrôler ce prix au point de base (0,01 %).

Neutralité d’un support monétaire : Les prix n’existent pas en eux-mêmes ; ils doivent être exprimés en termes de support monétaire. La nature de l’unité monétaire joue un rôle essentiel dans la façon dont le système de prix peut faire son travail.

Disons qu’un kilo de noisettes coûtait 10 $, mais ensuite il est passé à 11 $. Or, si ces prix ont émergé dans une économie de marché sans aucune intrusion gouvernementale, la croissance des prix peut refléter deux choses : l’offre de noisettes a diminué ou la demande de noisettes a augmenté. Quoi qu’il en soit, les acteurs du marché ne se soucient pas particulièrement des détails, tant qu’ils enregistrent le signal d’une pénurie accrue de noisettes.

Mais lorsque la monnaie elle-même n’est pas une mesure neutre, il y a une troisième cause potentielle à la croissance des prix : une augmentation de la masse monétaire et une dilution du pouvoir d’achat qui en résulte. Aussi connu sous le nom : Inflation. Le problème alors est que la réalité économique n’a pas changé, donc les prix ne devraient pas propager de changement dans le signal. Mais avec l’inflation, le mécanisme des prix est déformé par le bruit et les acteurs du marché ajustent leur comportement comme si le signal était réel.

L’argent avec une offre élastique est comme un ruban à mesurer en caoutchouc ; il ne mesure rien correctement car intrinsèquement il est soumis à des changements dynamiques.

Un support monétaire doit être neutre pour que les prix fonctionnent correctement, mais la monnaie fiduciaire d’aujourd’hui est tout sauf neutre. Son approvisionnement est géré de manière centralisée par une agence d’État – une banque centrale – pour atteindre un objectif défini arbitrairement comme un taux d’inflation sur une sélection étroite de biens de consommation et de services. La masse monétaire même des monnaies fiduciaires les plus stables augmente aujourd’hui de 5 à 20 % par an, provoquant un chaos dans le système des prix partout où cette monnaie nouvellement émise frappe l’économie. Nous avons un terme pour certaines de ses conséquences : l’effet Cantillon. Mais même reconnaître cet effet barbare ne fait qu’effleurer la surface de ce qui ne va pas avec la politique monétaire activiste d’aujourd’hui.

La politique monétaire de Fiat introduit essentiellement un générateur de nombres aléatoires dans le système de prix. Cela affecte littéralement tout dans notre société : la nature de nos emplois, notre propension à consommer plutôt qu’à épargner, même notre culture (je recommande d’écouter une récente discussion entre Stefan Livera et Saifedean Ammous).

La non-neutralité du support monétaire est bien plus grave que la restriction de la propriété privée ou une régulation des prix car c’est un phénomène mondial. Nous avons actuellement environ 180 monnaies nationales et toutes sont soumises à une politique monétaire active et gérée de manière centralisée. Il n’est pas exagéré de dire que toutes les monnaies fiduciaires sont sur une trajectoire hyperinflationniste, où l’échelle de temps sur laquelle cela se produit est la seule différence.

La nature mondiale de la norme fiduciaire est peut-être la principale raison pour laquelle le problème de la neutralité monétaire n’est pas largement reconnu et abordé aujourd’hui, encore moins par la profession économique. L’affaire est simplement que « tout le monde le fait ». Il est difficile d’imaginer un moyen monétaire qui ne soit pas contrôlé par l’État alors qu’une telle forme de monnaie est inconnue depuis plus de 50 ans maintenant. Lorsque l’argent est défini comme « la chose que l’État décrète », bien sûr, seul le fiat est alors reconnu comme argent. De ce point de vue, tous les problèmes des systèmes monétaires actuels pourraient être résolus en introduisant de plus en plus de politiques expérimentales comme l’assouplissement quantitatif, les facilités de pension, les taux d’intérêt négatifs, les CBDC, etc.

Un résultat de l’action humaine, pas de la conception humaine

“Le système des prix n’est qu’une de ces formations que l’homme a appris à utiliser après être tombé dessus sans le comprendre.” -Hayek

Le système de prix est le résultat de l’action humaine – des millions de personnes utilisant leur propriété et suivant des incitations – mais pas de la conception humaine. Les tentatives pour concevoir et gérer ce système échouent, qu’elles prennent la forme d’une restriction de la propriété privée, d’un contrôle direct des prix ou d’une manipulation des fondements du support monétaire.

Il est certes naïf de croire qu’une part importante de l’humanité saisira l’importance du système des prix et le défendra contre l’intervention. Beaucoup plus réaliste est la perspective que les personnes qui ne suivent rien d’autre que leurs propres motivations privées se retireront du système fiduciaire et choisiront le bitcoin, car il affirme sa valeur en tant que réserve de valeur fiable au fil des ans.

Bitcoin commencera à réparer le système de prix à mesure qu’il progresse dans l’adoption d’une réserve de valeur à un moyen d’échange. Cela peut prendre un certain temps, car les gens seront toujours incités à dépenser du fiat plutôt que du bitcoin tant qu’ils gagnent leur salaire en fiat. Mais cela se produira néanmoins, des poches d’effondrement fiduciaire dans le monde étant suivies de bitcoinisations ascendantes, aboutissant à une hyperbitcoinisation mondiale.

Bitcoin en tant que moyen monétaire neutre permettra au système de prix de fonctionner sans perturbation et de devenir l’autoroute de l’information supraconductrice de l’humanité.

