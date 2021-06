Fiat ne fabriquera également des voitures électriques qu’en 2030 | Moteur

Fiat a officiellement annoncé sa conversion en constructeur automobile 100 % électrique. Ce sera entre 2025 et 2030.

Petit à petit, les constructeurs automobiles annoncent leur intention de dites adieu aux véhicules à essence polluants. Qui l’a déjà très clair est Fiat.

Comme l’explique le PDG de l’entreprise, Olivier François sur le site de Stellantis : « Nous explorons le territoire de la mobilité durable pour tous : c’est notre plus grand projet. Entre 2025 et 2030, notre gamme de produits deviendra progressivement électrique. être un changement radical pour Fiat.

Il poursuit : « La décision de lancer le New 500, électrique et électrique uniquement, a en fait été prise avant COVID-19. À ce moment-là, nous savions que le monde ne pouvait plus supporter de compromis.

Fiat veut que sa mythique Fiat 500 soit la révolution de la voiture électrique, accessible à tous, comme dans les années 60 la Fiat 500 (ou la Seat 500 en Espagne) permettait à toutes les familles d’acheter une voiture.

C’est ainsi que le dit Olivier François : « Nous avons une icône, la 500. Une icône a toujours sa cause et la 500 ne fait pas exception : dans les années 50, elle a ouvert l’accès à la mobilité pour tous. Aujourd’hui, dans ce nouveau scénario, elle a une nouvelle mission – notre mission – : créer une mobilité durable pour tous. Il est de notre devoir de mettre sur le marché des voitures électriques qui ne coûtent pas plus cher que les voitures à moteur thermique dès que possible, en ligne avec la baisse des coûts des voitures. des batteries. Nous explorons le territoire de la mobilité durable pour tous – c’est notre plus grand projet. “

Fiat, ainsi que Ford (en Europe) et Volvo, ont déjà annoncé ce que d’autres entreprises feront bientôt. Des pays comme le Royaume-Uni, le Japon ou les Pays-Bas ils interdiront la vente de voitures à essence en 2030, les fabricants devront donc effectuer la conversion avant cette date s’ils souhaitent continuer à vendre dans ces pays et dans d’autres.

En Espagne, le gouvernement a également fixé une date, même si ce sera plus tard : en 2040. Mais l’objectif est de la réduire, avant de l’atteindre.