Fiche de rapport Apple 2021 : AirTag vers M1 Max MacBook Pro

Il est temps pour mon Apple Report Card 2021 – une vision personnelle des performances de l’entreprise cette année, en tenant compte de tout, des lancements de produits aux problèmes affectant la réputation de l’entreprise.

En ce qui concerne les nouveaux produits, on pourrait affirmer que 2021 était plus une année de continuation plutôt qu’une année au cours de laquelle nous avons vu quelque chose de complètement nouveau (au-delà d’AirTag), mais je pense que cela ne rend pas vraiment justice à l’importance de certains des les développements de produits que nous avons vus…

Modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces

Comme l’année dernière, je démarre avec les MacBooks de cette année. L’année dernière, nous avons eu le drame d’Apple lançant enfin son tout premier Apple Silicon Mac, après littéralement des années de spéculation.

Normalement, la prochaine étape de la transition de deux ans annoncée par la société d’Intel à Apple Silicon serait un titre plus modeste, mais cette année a vu le lancement des modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro – sans doute les nouveaux modèles Mac les plus attendus pour de nombreuses années.

Bien sûr, le Mac Pro M-whatever offrira le nec plus ultra en matière de puissance quand il arrivera, mais c’est un achat assez spécialisé. Le MacBook Pro est l’endroit idéal pour la plupart des prosommateurs professionnels et enthousiastes, offrant un excellent équilibre entre puissance, portabilité et convivialité. Branchez-le à un grand écran, un clavier et une souris/un trackpad, et vous obtenez un excellent système de bureau. Mais utilisé seul, vous avez toujours une machine extrêmement performante avec un écran très haut de gamme qui lui est propre.

Mis à part les insectes de Monterey, je ne pourrais vraiment pas être plus heureux avec le mien. Il survole le montage vidéo 4K, mais offre également une autonomie phénoménale en utilisation quotidienne. Les autres critiques sont également impressionnés.

Si le MacBook Air M1 est la machine parfaite pour l’utilisateur moyen, les modèles MacBook Pro M1 Pro et M1 Max satisferont tous les utilisateurs sauf les plus exigeants. 10/10.

iMac 24 pouces

Toujours avec les Mac, cette année a également vu le lancement de l’iMac 24 pouces alimenté par M1.

Bien que ce n’était pas un lancement spectaculaire, Apple a ramené le plaisir à son Mac de bureau tout-en-un le plus accessible. Comme avec le MacBook Air M1, c’est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs à domicile, et bien que je sois un grincheux qui pense que les gadgets devraient être argentés ou noirs, beaucoup de gens adorent les nouvelles machines aux couleurs pastel.

Le résumé exécutif des critiques était qu’il s’agissait « d’un design magnifique et coloré avec des performances M1 stellaires ». Pour le marché, je pense que c’est une autre victoire très claire. La seule chose contre laquelle je pourrais me plaindre est l’écran non réglable en hauteur. 9/10.

iPad Pro M1

L’iPad Pro était déjà un appareil incroyablement puissant, avant même qu’Apple ne lui donne une puce M1. L’augmentation de puissance de cette année s’est accompagnée d’une hausse des prix de 100 $, mais il existe de nombreux autres modèles parmi lesquels choisir si vous n’avez pas besoin de la puissance des tablettes phares.

C’est une étape évolutive, mais la puce M1 est tout de même associée à un écran mini-LED absolument superbe, un port Thunderbolt et un nouveau système de caméra frontal mignon pour offrir un suivi de l’IA pendant les appels vidéo.

Cependant, alors que les critiques aiment surtout le matériel, il y a une déception généralisée qu’iPadOS ne soit toujours pas près d’en tirer pleinement parti. Apple vend une expérience intégrée de matériel et de logiciels, donc je pense qu’il est juste que les limitations et les frustrations (je vous regarde, approche multitâche ridiculement peu intuitive) soient prises en compte dans l’évaluation de l’appareil. 7/10.

iPad mini 6

Apple a également finalement donné un peu d’amour à l’iPad mini obsolète, avec un rafraîchissement de conception pour correspondre à l’iPad Air et à l’iPad Pro. L’appareil dispose également d’un écran plus grand et quelque peu amélioré, d’une puce A15, d’un Touch ID dans le bouton d’alimentation, d’un port USB-C et de la prise en charge de l’Apple Pencil de 2e génération.

Bien que je n’aie pas trouvé de moyen d’en justifier un moi-même, j’adore cette machine, et les critiques l’ont trouvée « la combinaison parfaite de taille et de puissance ».

Je vais faire une pause sur iPadOS ici, car la taille de l’écran est adaptée à une tâche unique, même si je pense que nous devons déduire quelques points pour le coût (compréhensible mais toujours douloureux). 8/10.

iPhone 13

L’iPhone 13 est une évolution de l’iPhone 12 sur l’année S, mais encore une fois, nous avons obtenu de très belles améliorations de l’appareil photo, et cela a suffi pour m’en vendre un.

La vidéo cinématique n’est pas encore prête pour les heures de grande écoute, mais elle s’améliorera sans aucun doute avec le temps. Le mode macro est très amusant. Le zoom triple est une amélioration pratique. La stabilisation vidéo est une arme secrète.

Noter cet appareil est difficile. D’une part, il s’agit d’une amélioration relativement faible par rapport au modèle de l’année dernière, mais c’est à peu près le cas de tous les smartphones actuellement. Considéré à part entière, il s’agit d’une gamme de smartphones absolument superbe, même si nous attendons toujours qu’Apple rattrape certains concurrents dans des domaines comme un objectif périscope. 8/10.

Apple Watch Series 7 et AirPods 3

Deux autres appareils évolutifs. Les deux sont des achats solides pour ceux sur le marché, mais pas une mise à niveau convaincante pour la plupart. Je me sens un peu méchant avec ma note étant donné qu’il y a peu d’opportunités sur l’un ou l’autre marché pour une amélioration spectaculaire, mais les AirPod sont relativement chers pour leur son moyen dans un marché concurrentiel, et le design de l’Apple Watch semble un peu vicié. 6/10.

Apple TV 4K

Apple n’essaie vraiment pas ici. Il est tard avec la prise en charge de la 4K, et compte tenu de l’état de la concurrence, Apple TV 4K ressemble à un produit surdimensionné, trop cher et moyen. Comme pour l’iPad, il a également besoin d’une refonte de l’interface utilisateur. Apple s’appuie sur l’écosystème pour vendre cet appareil. 3/10.

AirTag

J’ai laissé durer le nouveau produit matériel d’Apple le plus petit et le moins cher, mais je pense qu’AirTag est un gagnant. Apple a fait ce que l’entreprise fait de mieux : regarder et attendre pendant que d’autres lancent leurs produits, puis trouver comment créer une version nettement meilleure. La combinaison d’une configuration facile, d’une autonomie solide, d’un prix abordable et, surtout, d’avoir chaque iPhone de la planète à la recherche d’appareils perdus en fait une évidence.

La société a été critiquée pour des personnes qui utilisent mal les appareils, mais c’est injuste. Apple a fait plus que toute autre entreprise pour rendre le jalonnement détectable, et les harceleurs ont le choix entre des millions de trackers GPS bon marché qui feront le travail sans alerter la victime. Le harcèlement via AirTag est une nouveauté uniquement à cause du logo Apple sur les appareils. 10/10.

Réputation/RP

Où commencer? Pour une entreprise dont l’activité consiste à « patiner jusqu’où sera la rondelle », je suis étonné de constater à quel point l’entreprise le fait mal lorsqu’il s’agit de problèmes de réputation.

Pour chacun des gros problèmes qui ont valu à l’entreprise une mauvaise publicité cette année, Apple a adopté son approche habituelle « Nous savons le mieux ». Lorsqu’il a apporté des modifications, il a été traîné à coups de pied et de cris vers sa position révisée, plutôt que de prendre les devants.

Il y a le gâchis de l’App Store. Je ne vais pas ressasser le débat lui-même : Apple a-t-il le contrôle monopolistique des applications iPhone ou une part minoritaire des applications pour smartphones ? – mais la société aurait clairement dû voir comment soufflaient les vents antitrust et prendre de l’avance en prenant des mesures préventives. Au lieu de cela, il a pris du retard à chaque fois.

Il y a la controverse sur le scannage CSAM. Je donne à l’entreprise le mérite d’avoir tenté de le faire d’une manière plus respectueuse de la vie privée, et encore une fois, je ne rouvrirai pas le débat lui-même – Apple a-t-il créé un outil qui est facilement abusé par les gouvernements répressifs, ou les gouvernements auraient-ils pu forcer Apple à prendre des étapes de toute façon? Mais la controverse était tout à fait prévisible lorsque la société à l’origine du slogan « Ce qui se passe dans votre iPhone reste sur votre iPhone » a commencé à scanner les iPhones des gens.

Vient ensuite le droit de réparer. L’entreprise a finalement fait ce qu’il fallait, mais c’était après des années de discours et de lobbying contre elle. C’est la définition même du fait d’être finalement et à contrecœur contraint à un demi-tour par la pression publique et législative.

Enfin, nous arrivons aux relations avec les employés d’Apple. Encore une fois, je ne vais pas rouvrir tous les différents débats sur la question de savoir si des plaintes spécifiques d’employés étaient justifiées ou non, mais il y a eu des désastres de relations publiques incontestables. Vous ne faites pas une embauche très médiatisée sans les vérifier correctement, et vous ne répondez pas à un sondage auprès des employés qui constate une iniquité salariale en interdisant de tels sondages !

Apple a commis tellement d’erreurs non forcées qu’il est à peine croyable que le plus jeune des responsables des relations publiques pour la plus petite des entreprises ait pu commettre les mêmes erreurs. Pour une entreprise dont la marque est son atout le plus précieux, cela me stupéfie à quel point Apple a prouvé son incompétence dans ce domaine. 1/10.

Bulletin d’évaluation Apple 2021 : dans l’ensemble

Pour être honnête, les modèles Apple Silicon MacBook Pro 14 et 16 pouces sont tellement énormes qu’à eux seuls, ils qualifieraient 2021 de victoire globale pour Apple.

Ajoutez l’iMac M1 24 pouces, l’iPad mini remanié et l’AirTag, et c’est définitivement une bonne année pour le matériel, même s’il y a eu moins de progrès dans certains domaines.

Le côté relations publiques est, je suppose, également une continuation de ces dernières années. Apple ne semble tout simplement pas savoir comment devancer l’opinion publique et législative, mais je pense que cette année a été plus embarrassante que la plupart.

Dans l’ensemble, donc, je dirais que c’est une année mitigée – mais les modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro font les gros titres à coup sûr.

C’est mon Apple Report Card 2021 ; et le tien? Veuillez participer à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires sur les hauts et les bas d’Apple cette année.

