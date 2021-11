Fiche de rendement d’entreprise : les bénéfices d’India Inc restent solides malgré les coûts élevés des intrants

Les directions semblent confiantes que les affaires continueront à rester dynamiques au cours des prochains trimestres alors que les carnets de commandes se remplissent, que les hôtels et les centres commerciaux rouvrent et que les voyages reprennent. Le seul souci est le prix élevé des matières premières.

La performance d’India Inc au T2FY22 a été exceptionnelle, même si les marges d’exploitation ont été légèrement sous pression. Malgré l’inflation des matières premières – en hausse de près de 500 points de base sur un an – la forte croissance des revenus a permis aux entreprises d’afficher des marges bénéficiaires assez bonnes. Bien sûr, ils ont également réduit les dépenses dans la mesure du possible ou répercuté des coûts d’intrants plus élevés sur les consommateurs. La plupart des entreprises ont dépassé ou égalé les estimations des analystes, avec très peu de déceptions. Bien que les chiffres sortent d’une base faible, la croissance du chiffre d’affaires a néanmoins été impressionnante. Il y a clairement eu un rebond de la demande dans l’économie locale. Ceci, associé à une reprise de l’économie mondiale, a aidé les exportateurs ; c’est depuis longtemps l’un des meilleurs quartiers pour les entreprises informatiques.

Au cours du trimestre de septembre, cependant, l’inflation des matières premières a contribué à faire grimper le chiffre d’affaires. Pour un échantillon de 985 sociétés (hors banques et financières), les ventes ont augmenté de 36 % en glissement annuel. JSW Steel a enregistré une augmentation des ventes consolidées de 71 % en glissement annuel, grâce aux prix élevés de l’acier, tandis que les revenus de SAIL ont bondi de 59 % en glissement annuel.

Les ventes de Sun Pharma ont augmenté d’un bon 12,5% en glissement annuel, les activités locales se portant bien. Godrej Properties a enregistré de fortes ventes, un bond de 141 % en glissement annuel grâce à de nouveaux projets. Asian Paints a enregistré une croissance du chiffre d’affaires autonome des produits décoratifs de 36 % en glissement annuel, grâce à un bond intelligent des volumes. Marico a enregistré une augmentation de 22 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires consolidé, les volumes sur le marché intérieur ayant augmenté de 8 %, tandis que les ventes de Dabur ont augmenté de 12 % en glissement annuel. Crompton s’est aussi bien comporté avec une croissance de son chiffre d’affaires de 14% en glissement annuel, même si les revenus de Lemon Tree ont augmenté de 104% en glissement annuel, en avance sur les estimations. Chez Indian Hotels, l’activité domestique avait récupéré à 86% des revenus d’avant Covid tandis que le portefeuille international était à 62% des niveaux d’avant la pandémie.

Le chiffre d’affaires de TVS Motor a augmenté de 22% en glissement annuel, grâce à une augmentation de 16% du prix de vente moyen. Gateway Distriparks, a pris une augmentation de Rs 1 000/FEU dans ses tarifs de transport pour répercuter les récentes augmentations de coûts; les réalisations mixtes de Concor se sont améliorées de 10 % en glissement annuel, au-dessus des estimations. Chez ACC, les réalisations mixtes ont augmenté de 5 % en glissement annuel, la société ayant vendu davantage de produits haut de gamme et bénéficié d’un meilleur mix régional.

Cependant, les marges étaient sous pression car toutes les entreprises n’étaient pas en mesure de répercuter la hausse des coûts des intrants. Les marges brutes consolidées de Dabur ont baissé de 200 points de base en glissement annuel, tandis que les marges d’Ebitda autonomes ont diminué de 80 points de base en glissement annuel. Chez Hindustan Unilever, les marges brutes se sont contractées de 140 points de base en glissement annuel tandis que les marges d’Ebitda ont chuté de 45 points de base en glissement annuel. Chez Bajaj Auto, la marge d’Ebitda ajustée s’est contractée de 310 points de base en glissement annuel avec des marges brutes plus faibles que prévu. Chez Havells, les hausses de prix ont été insuffisantes pour faire face à la forte hausse des prix des matières premières entraînant une baisse des marges brutes.

Chez JSW Steel, des coûts plus élevés ont plus que compensé les meilleures réalisations et les analystes soulignent que les prix élevés du charbon pourraient maintenir les marges sous pression, à moins que ceux-ci ne soient répercutés. Les marges brutes consolidées d’Asian Paints ont fortement chuté de 965 points de base en glissement annuel, grâce à une forte augmentation du coût des matières premières. Les marges brutes de Nestlé ont baissé de 240 points de base en glissement annuel en raison des prix plus élevés des matières premières des huiles comestibles et des matériaux d’emballage.

