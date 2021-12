Fiche mise à jour du Brasileirao

03/12/2021 à 08:00 CET

L’A. Mineiro est le champion du Brasileirao 2021. L’équipe traditionnelle de Belo Horizonte a dû attendre 50 ans pour remporter son deuxième titre de champion, après celui remporté en 1971 avec le légendaire Tel Santana sur le banc.

El Galo, désormais entraîné par Cuca, a été le dominant incontesté d’un championnat qui a fini par s’imposer avec deux jours d’avance. La victoire de l’équipe du Minas Gerais est incontestable : c’est l’équipe qui a joué le meilleur football, la plus cohérente défensivement et offensivement et la seule capable de maintenir des performances durables.

L’A. Mineiro a su rentabiliser l’une des meilleures équipes du pays, battant Flamengo, qui termine la saison sans grand titre, et Palmeiras, qui a jeté l’éponge en championnat pour se concentrer sur Libertadores, vainqueur pour la deuxième année consécutive.

Euphoria del Gaul et son fanatique véreux

Le « duo » offensif formé par Hulk, qui deviendra le tireur de la compétition, et Diego Costa synthétise qualité et talent concentré dans une équipe où il y a des footballeurs de haut niveau en Amérique du Sud comme les Argentins Nacho Fernández et Matias Zaracho, le vénézuélien Jefferson Savarino, le chilien Eduardo Vargas ou les brésiliens Guilherme Arana et Allan.

Avec ce titre, l’At. Mineiro rompt avec la domination des équipes de l’axe Rio-Sao Paulo qui avaient concentré les six dernières éditions du Brasileirao. Dans cette période, Corinthians a ajouté deux titres (2015 et 2017), Palmeiras deux autres (2016 et 2018) et Flamengo avait remporté les deux derniers championnats (2019 et 2020).

Le dernier titre d’une équipe de Belo Horizonte était pour Cruzeiro, qui a disputé sa deuxième saison consécutive en Serie B, qui a enchaîné les victoires de 2013 et 2014.

LA LISTE DES CHAMPIONS BRÉSILIENS RECONNUS PAR LA CBF

1959 – Bahia1960 – Palmeiras1961 – Santos1962 – Santos1963 – Santos1964 – Santos1965 – Santos1966 – Cruzeiro1967 – Palmeiras (Coupe du Brésil) et Palmeiras (Roberto Gomes Pedrosa Tournament) 1968 – Botafogo (Coupe du Brésil) et Santos (Roberto Gomes19 1969 -Tournoi Pedrosa) Fluminense1971 – Atlético Mineiro1972 – Palmeiras1973 – Palmeiras1974 – Vasco da Gama1975 – Internacional1976 – Internacional1977 – Sao Paulo1978 – Guarani1979 – Internacional1980 – Flamengo1981 – Gremio1982 – Flamengo1983 – Flamengo1984 – Fluminopa19871985 Cup and – Sa Coritio19871985 Coupe 1988 – Sport Cup et Sao Paulo1986 Vasco1990 – Corinthians1991 – Sao Paulo1992 – Flamengo1993 – Palmeiras1994 – Palmeiras1995 – Botafogo1996 – Gremio1997 – Vasco da Gama1998 – Corinthians1999 – Corinthians2000 – Vasco da Gama2001 – Athlético Paranaense2002 – Santos2003 – Cruzeiro – Sa – Santos20062004 – Sao Paulo202006 – Fluminense2011 – Corinthians2012 – Fluminense 2013 – Cruzeiro2014 – Cruzeiro2015 – Corinthians2016 – Palmeiras2017 – Corinthians2018 – Palmeiras2019 – Flamengo2020 – Flamengo2021 – At. Mineiro

Le prochain objectif de Galo est de remporter le doublé dans une saison déjà historique: dimanche 12 et mercredi 15, ils joueront le dernier match aller-retour de la Copa do Brasil contre Ath. Paranaense, qui a récemment remporté la Copa Sudamericana.