Fichiers BlockFi pour un ETF Bitcoin Spot en plus d’un ETF à terme

AnTy9 novembre 2021

Pendant ce temps, la percée de Bitcoin est le signal du début d’une poussée finale pour son rallye du quatrième trimestre « avant que le marché de la cryptographie ne montre une consolidation plus prononcée l’année prochaine », selon Fundstrat.

Le prêteur de crypto BlockFi a jeté son chapeau pour l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin soutenu physiquement.

Le fonds BlockFi NB Bitcoin ETF est une coentreprise entre le prêteur et une filiale de Neuberger Berman Group LLC, selon un dossier déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). BlockFi en sera le dépositaire.

BlockFi NB Bitcoin ETF offrirait des actions reflétant la valeur au comptant de la principale crypto-monnaie détenue par la fiducie. Ces actions émises seront négociées à la Bourse de New York (NYSE) et offriront une exposition directe à BTC.

« La fiducie n’achètera ni ne vendra de bitcoin directement, bien que la fiducie puisse ordonner au dépositaire de vendre des bitcoins pour payer certaines dépenses. »

Outre l’ETF bitcoin au comptant, BlockFi a également déposé une demande d’ETF à terme bitcoin. Le mois dernier, la société a déposé une demande d’exposition aux seuls contrats à terme négociés sur le CME.

Vers la fin octobre, la SEC a approuvé le premier ETF Bitcoin. ProShares a été le premier à lancer un ETF lié au bitcoin pour les investisseurs américains.

« Jusqu’à ce que Gensler montre une certaine évolution mentale, cette chose est sur la glace avec les 20 autres environ », a déclaré Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg Intelligence. « Je ne pense pas que la SEC puisse subir des pressions. »

Pendant ce temps, Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 68 660 $ mardi, portant ses gains cumulatifs à plus de 130 %.

Selon Juthica Chou, responsable du trading d’options de gré à gré pour l’échange de crypto Kraken, l’approbation des premiers ETF liés à la crypto le mois dernier ne peut pas être sous-estimée en tant que moteur majeur du rallye du bitcoin car « il a massivement réduit les risques du bitcoin et de cet espace en général. . «

Le signe positif pour le marché actuellement est qu’il n’y a pas de signaux majeurs d’augmentation des taux de financement ou d’intérêt ouvert, qui sont des signes révélateurs d’une accumulation croissante d’effet de levier, ce qui peut suggérer une euphorie.

« Cette cassure de Bitcoin pourrait signaler le début d’une dernière poussée pour le quatrième trimestre avant que le marché de la cryptographie ne montre une consolidation plus prononcée l’année prochaine », a déclaré Fundstrat dans un rapport de stratégie technique lundi. « La force de Bitcoin, Ethereum et de nombreux autres altcoins semble probable dans les semaines à venir. »

La baisse des rendements réels aux États-Unis, reflétant les préoccupations en matière d’inflation, peut également être une aubaine pour Bitcoin au quatrième trimestre, car les investisseurs le considèrent comme une couverture contre l’inflation. De plus, l’administration Biden a également adopté la facture d’infrastructure de mille milliards de dollars, ce qui pourrait être un autre vent arrière pour les prix déjà en hausse.

Les couvertures contre l’inflation sont « en demande avec la crypto-leader », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Financial Pty, ajoutant que « la crypto est l’endroit où se trouve l’argent rapide ».

