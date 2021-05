Fichiers Cboe pour l’ETF Bitcoin de Giant Fidelity

Cboe affirme que les préoccupations concernant la manipulation potentielle d’un ETF Bitcoin ont été «suffisamment atténuées» car il reconnaît qu’il listera et échangera des actions du produit de Wise Origin.

Cboe BZX Exchange a déposé un formulaire 19b-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) reconnaissant qu’elle listera et échangera des actions du produit négocié en bourse Bitcoin de Wise Origin, affirmant que des préoccupations concernant la manipulation potentielle d’un ETF Bitcoin ont été ” suffisamment atténuée. »

Avec cette décision, il a lancé le processus à la SEC.

Wise Origin, un fonds affilié à Fidelity Investments, a d’abord déposé la demande de son ETF Bitcoin en mars. Cependant, pour que la SEC l’examine, elle a besoin d’un partenaire d’échange pour déposer un formulaire 19b-4 correspondant, ce que Cboe a fait lundi.

Maintenant, c’est au tour de l’agence de faire un pas dans les 45 jours pour prendre une décision sur la demande d’ETF. En règle générale, la SEC a pris les 240 jours complets pour évaluer une demande d’ETF bitcoin et a rejeté chacune d’entre elles jusqu’à présent.

Avec la nomination du nouveau président de la SEC, Gary Gensler, qui devrait être plus convivial pour la cryptographie que son prédécesseur Jay Clayton, ainsi que le marché mûr, les attentes sont plus élevées pour un ETF crypto qui sera finalement approuvé cette année.

La semaine dernière, Gensler a déclaré au Congrès que le marché de la cryptographie «pourrait bénéficier d’une meilleure protection des investisseurs».

Les acteurs du marché Bitcoin affirment qu’un tel produit attirerait une horde de nouveaux investisseurs, y compris ceux qui ne peuvent pas investir directement dans la crypto-monnaie ou qui ne peuvent investir que dans des véhicules d’investissement réglementés.

NYSE a coté le premier ETF d’or en novembre 2004, et le prix n’est jamais revenu. De nombreux facteurs économiques ont affecté le prix de l’or, mais l’inscription des ETF aurait joué un rôle majeur dans l’afflux de fonds institutionnels mondiaux. Nous ne verrons peut-être plus jamais ce prix en $ BTC une fois les ETF approuvés. pic.twitter.com/4a6FwhJ7Ok – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 9 mai 2021

Déjà, l’application Bitcoin ETF de VanEck fait l’objet d’un examen par la SEC, une décision qui a été reportée par l’agence au mois de juin. VanEck, avec WisdomTree et Kryptcoin, ont également déposé une demande auprès de Cboe Exchange. Une autre société est Valkyrie qui travaille avec NYSE Arca pour son ETF Bitcoin.

La semaine dernière, VanEck a également demandé un ETF Ether, qui, avec d’autres applications Bitcoin ETF de SkyBridge, NYDIG et Galaxy Digital, a déposé les formulaires 19b-4 requis.

Au milieu de cela, Ninepoint Partners LP, qui a 6,5 ​​milliards de dollars d’actifs sous gestion, consacre une partie de ses frais de gestion de crypto ETF pour compenser l’empreinte carbone du fonds. Alex Tapscott, directeur général des actifs numériques de la société torontoise a déclaré:

«Pour certains investisseurs préoccupés par l’empreinte carbone de l’exploitation minière, ils peuvent hésiter à investir dans un ETF Bitcoin.» «Ce que nous faisons, c’est créer ce que nous espérons être une solution à ce problème et leur donner le choix qu’ils veulent et, franchement, dont ils ont besoin.»

Ninepoint s’associe à CarbonX pour acheter des crédits de carbone et soutenir des projets de conservation des forêts. Le Bitcoin ETF de la société a été converti à partir d’une fiducie le 6 mai et disposait à l’époque d’environ 320 millions de dollars d’actifs.

One River Asset Management, soutenu par Alan Howard, est une autre société qui intègre la neutralité carbone dans ses fonds Bitcoin et Ether existants et envisage de demander l’approbation réglementaire pour un ETF présentant les mêmes caractéristiques.

