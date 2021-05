Fichiers de marques authentiques pour l’introduction en bourse en toute confidentialité: sources – WWD

Authentic Brands Group de Jamie Salter aime l’apparence du marché boursier brûlant et a déposé confidentiellement une offre publique initiale qui pourrait valoriser l’entreprise à 10 milliards de dollars, selon des sources.

La société travaillerait depuis quelques mois sur l’offre, qui est gérée par Bank of America, JP Morgan et Goldman Sachs. Les représentants des trois banques ont refusé de commenter mercredi après-midi.

Le dépôt confidentiel donne à ABG une chance de se mettre au point avec le personnel de la Securities and Exchange Commission. La déclaration officielle d’enregistrement pour l’introduction en bourse devrait être rendue publique début juillet, tandis que les actions pourraient commencer à se négocier d’ici la fin de ce mois.

L’offre devrait valoriser la société à environ 10 milliards de dollars, marquant l’entrée d’un nouvel acteur majeur de Wall Street. Cette évaluation place ABG juste au-dessus de Under Armour Inc. (avec une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars), Ralph Lauren Corp. (9,1 milliards de dollars), Kohl’s Corp. (8,9 milliards de dollars) et Capri Holdings Ltd. (8,2 milliards de dollars).

L’ascension d’ABG a été motivée par une approche centrée sur l’achat de marques – souvent hors faillite – et leur redonner vie.

Salter est un négociant vorace qui a largement regardé le monde de la marque alors qu’il construisait son empire. Le portefeuille ABG, qui générerait des revenus de détail de plus de 15 milliards de dollars, va de la valeur avec Forever 21 au luxe ultra-luxueux avec Barneys New York (et entre les deux, Brooks Brothers, Lucky Brand, les droits de grands noms de célébrités comme Marilyn Monroe et beaucoup plus).

ABG est devenu un expert pour tirer le meilleur parti des marques que d’autres, parfois avec l’aide de partenaires de renom tels que les géants des centres commerciaux Simon Property Group et Brookfield Properties et parfois seul avec une orientation mondiale et de licence qui contribue à stimuler ces marques. expansion internationale.

C’est un livre de lecture sur la propriété intellectuelle qui a été utilisé dans une certaine mesure auparavant, mais là où les autres marques telles que Sequential Brands Group et Iconix Brand Group ont vu leurs étoiles croître et décroître, ABG a prospéré, en partie en voyant grand à la fois en termes de marque et portée.

«Les marques sont tellement plus fortes», a déclaré une source, opposant ABG à ses concurrents. «La qualité de la distribution, le pourcentage de numérique vers lequel ils se sont développés sont très différents et leur échelle.»

ABG a utilisé ses nombreuses offres pour développer ses activités, en créant des capacités et des partenariats qui ont surpris certains lors de leur introduction, mais qui ont porté leurs fruits au fil du temps. En plus de s’associer avec les bailleurs, la société a mis en place un pôle opérationnel qui a débuté avec le back office de l’Aéropostale et lui donne désormais la possibilité de développer les marques qu’elle achète.

Le résultat est un géant avec une gamme inhabituelle et une main dans apparemment chaque accord majeur – y compris un intérêt signalé pour Reebok, qui est en train de sortir d’Adidas.

Salter a refusé de commenter les rumeurs concernant une éventuelle introduction en bourse cette semaine, répondant dans un e-mail qu’il se concentrait plutôt sur son accord le plus récent, l’acquisition d’Eddie Bauer, qui devrait maintenant se clôturer la semaine prochaine.

Salter a déclaré dans le passé qu’il n’était pas intéressé à entrer en bourse, mais c’était avant que le marché des introductions en bourse ne devienne si chaud. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de tester les eaux publiques lors du Sommet des PDG de WWD en décembre, il a répondu: «J’ai déjà été public et peut-être qu’un jour nous le serons à nouveau. Peut-être peut-être pas. Nous sommes partenaires avec certaines des meilleures sociétés de capital-investissement au monde: BlackRock, Leonard Green, General Atlantic avec des partenaires minoritaires GIC et Simon Properties. Nous avons une bonne écurie de partenaires et je ne suis pas sûr de vouloir changer cela.

Bien qu’ABG reste muet sur ses projets de mise en bourse, il est toujours sur le marché à la recherche d’offres. L’une de ces transactions peut concerner Izod et Van Heusen. Selon des sources, ABG «fait tout son possible» pour racheter la division des marques patrimoniales de PVH Corp. La division se compose de Van Heusen, Izod, Arrow, Geoffrey Beene, Warner’s, Olga et True & Co.

Bien que les marques éprouvent des difficultés, elles s’intégreraient bien dans le portefeuille d’ABG, qui comprend Brooks Brothers, Hart Schaffner Marx, Hickey Freeman et d’autres labels classiques.

Au quatrième trimestre, les marques patrimoniales de PVH ont déclaré que leurs revenus avaient chuté de 41 pour cent, un chiffre qui comprenait une baisse de 17 pour cent résultant de la vente de l’activité nord-américaine de Speedo. Les ventes nettes de la partie vente en gros de l’entreprise sont tombées à 169,7 millions de dollars, comparativement à 293,4 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente.

Lors de son appel aux résultats du quatrième trimestre à la fin du mois de mars, Stefan Larsson, PDG de PVH, a déclaré que les marques patrimoniales «continuaient à faire face à des défis» au cours de la période et que la société s’attaquait «activement» au problème en «gérant les stocks, en réduisant notre base de coûts et en examinant d’autres moyens d’optimiser et de rationaliser l’activité. »

Larsson n’a pas évoqué une éventuelle vente, mais une source a déclaré mercredi que la division était «définitivement à vendre» et que PVH avait retenu PJ Solomon pour solliciter des offres. Bien qu’ABG soit considéré comme le leader, les autres sociétés de gestion de marque, notamment Marquee Brands et WP Global, ont également jeté un coup d’œil, ont déclaré des sources, bien que WP Global, propriétaire des marques Joseph Abboud et Anne Klein, ne devrait pas faire d’offre. Marquee, qui possède Ben Sherman, Bruno Magli, BGBG Max Azria et Martha Stewart, pourrait cependant être toujours intéressée.

PJ Solomon, Marquee Brands et WP Global n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces dernières années, PVH se concentre davantage sur ses grandes marques de mode – Tommy Hilfiger et Calvin Klein. En juillet, la société a annoncé qu’elle fermerait son activité de vente au détail Heritage Brands, qui comprenait 162 magasins d’usine, une décision que Larsson a jugée “stratégiquement importante pour la santé à long terme de PVH”, car les habitudes d’achat des consommateurs ont radicalement changé en raison de COVID-19[FEMININE

Un porte-parole de PVH a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs.

ABG souhaite également ajouter Reebok à sa stable. Salter n’a pas caché sa volonté de devenir propriétaire de la marque. ABG a un partenariat de longue date avec l’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal pour posséder et gérer sa propriété intellectuelle. L’ancien athlète était un ambassadeur de Reebok pendant ses jours de jeu. Parce que Reebok est si étroitement lié à sa société mère, Adidas, le dégager sera compliqué et Adidas a récemment déclaré qu’il espérait conclure un accord d’ici la fin de cette année.

