Fichiers de piratage Twitch remplis de références ‘Pizza’ en raison d’une violation antérieure

La semaine dernière, Twitch a subi un piratage massif. Environ 125 Go de données ont été divulgués en ligne, y compris le code source et les meilleurs revenus des streamers, ainsi qu’un tas de fichiers avec des références bizarres à la pizza. Pourquoi? Twitch a subi un autre piratage majeur en 2014 et a donné le nom de code à la réponse « Urgent Pizza ».

C’est selon un nouveau rapport de Vice’s Motherboard, qui approfondit les détails de la première faille de sécurité de la société de streaming appartenant à Amazon. C’était si grave à l’époque que d’anciens employés ont dit au site qu’ils devaient passer des mois à reconstruire essentiellement l’intégralité de Twitch. L’un d’eux a déclaré avoir travaillé 20 heures par jour pendant deux mois. Un autre n’a pas cessé de travailler pendant « trois semaines d’affilée ». Certains ont même loué des hôtels près du bureau de Twitch pour réduire les temps de trajet.

Et tout le temps qu’ils mangeaient une tonne de pizza :

« L’événement a été appelé » pizza urgente » parce que la direction a demandé à tout le monde de faire des heures supplémentaires ridicules et de commander des pizzas en guise d’incitation lol « , a déclaré un ancien employé de Twitch à Motherboard. « Les personnes qui ont participé ont reçu des t-shirts et des » blagues « sur le TSPT à cause des longues heures et du manque de compréhension de la portée du piratage qui a nécessité la reconstruction à l’échelle de l’entreprise. »

Selon une source, Twitch a même exigé que tous les futurs incidents de piratage reçoivent un nom de code inspiré de la nourriture. Peut-être à cette fin, les fichiers du hack de cette semaine incluent le code d’un générateur de noms d’aliments aléatoires. Les fichiers contiennent également de nombreuses références cryptiques à la pizza, et pas seulement parce que les ingénieurs avaient faim. Motherboard signale des chaînes de code qui incluent « supprimer le script de pizza », « un truc de pizza », « indiquent que le serveur est « urgent-pizza propre », » « déplacer la pizza vers securelogin » et « dirty_status = True ».

Ce dernier élément est une référence aux anciens serveurs Twitch qui ont été compromis en 2014. Dans le cadre de l’opération « Urgent Pizza », Motherboard rapporte que la plate-forme de streaming a maintenu plusieurs serveurs en fonctionnement mais verrouillés, les qualifiant de « sales » comme un avertissement pour toute personne travaillant dessus.

Nous ne savons pas encore quel nom alimentaire Twitch donne à ce dernier hack, ou s’il commémorera l’occasion avec une nouvelle série de t-shirts. « Nos équipes travaillent de toute urgence pour enquêter sur l’incident », a écrit la société dans un article de blog la semaine dernière.