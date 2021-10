Fichiers énergétiques australiens du mineur Bitcoin Iris pour une introduction en bourse de 100 millions de dollars au Nasdaq

La société minière australienne de bitcoins Iris Energy a déposé une offre publique initiale (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lever jusqu’à 100 millions de dollars.

La société basée à Sydney a annoncé lundi son intention d’inscrire ses actions ordinaires sur le marché du Nasdaq sous le symbole « IREN ». Les actions devraient commencer à être négociées plus tard cette année. JP Morgan, Canaccord Genuity, Citigroup, Macquarie Capital, et Cowen sont les co-teneurs de livres de l’accord. Les conditions tarifaires n’ont pas été divulguées. l’énergie renouvelable pour l’exploitation minière, et a rencontré des investisseurs potentiels et travaille avec un conseiller.

