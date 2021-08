Fichiers Kryptoin pour un ETF Ethereum soutenu physiquement

Le conseiller en investissement Krypton a déposé une proposition auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour une fiducie de fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum. En mai, VanEck a demandé un véhicule d’investissement ETH similaire.

La société basée au Delaware a déclaré dans son dossier que la fiducie n’achèterait ni ne vendrait d’ETH directement, mais le ferait plutôt dans le cadre de transactions «en nature» en blocs de 100 000 actions.

Cependant, la Fiducie paiera à son commanditaire des frais de gestion unifiés en « ETH uniquement », et le commanditaire paiera toutes ses dépenses d’exploitation sur ces frais, a-t-il ajouté.

Avec cette fiducie, l’objectif d’investissement de la société est de fournir une exposition à la deuxième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 378,5 milliards de dollars, à un prix « reflétant le marché réel d’Ethereum où les investisseurs peuvent acheter et vendre Ethereum ».

La fiducie offre une exposition directe à l’ETH et ses actions seront évaluées quotidiennement. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou vendre des actions de la Fiducie le feront par l’intermédiaire de leurs courtiers.

La société a choisi Gemini comme dépositaire, tandis qu’une société de fiducie du Delaware agira en tant que fiduciaire, et la Bank of New York Mellon servira d’administrateur et d’agent de transfert.

La demande de Kryptoin pour un ETF Bitcoin soumise en octobre 2019 est déjà en cours d’examen par la SEC.

Plus de 20 ETF liés à la crypto-monnaie ont été déposés à ce jour, mais un seul n’a pas encore été approuvé. L’ETF Ethereum de Krypton pourrait ne pas être approuvé de sitôt non plus, car le président de la SEC, Gary Gensler, est plus ouvert aux ETF adossés à des contrats à terme pour une meilleure protection des investisseurs, dont quatre ont été déposés en moins de deux semaines.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.