Fichiers VanEck pour Ethereum Strategy ETF Tracking ETH Futures, Key On-chain Metrics ⋆ Crypto new media

Le géant mondial de la gestion d’actifs VanEck est intelligent pour diversifier ses paris ! Après avoir déposé un ETF de stratégie Bitcoin la semaine dernière, VanEck a maintenant demandé un ETF de stratégie Ethereum qui suivra les ETH Futures. Le géant financier a soumis son dossier à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le mercredi 18 août. Le dossier de la SEC note :

Le Fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») à gestion active qui cherche à atteindre son objectif d’investissement en investissant, dans des circonstances normales, dans des contrats à terme sur Ether (« ETH ») (« ETH Futures »), ainsi que dans des investissements communs. véhicules et produits négociés en bourse qui offrent une exposition à l’ETH (avec ETH Futures, « ETH Investments »). Le Fonds n’investit pas directement dans l’ETH ou d’autres actifs numériques ».

La deuxième plus grande crypto-monnaie Ether (ETH) au monde a connu une solide course au cours des deux dernières semaines. De plus, malgré la pression de vente actuelle, il maintient fermement son support de 3 000 $.

On-Chian Metrice suggère une dynamique haussière à venir

Le nombre total d’ETH disponibles sur les bourses a touché un plus bas historique. D’un autre côté, le nombre total d’ETH jalonnés avec Ethereum 2.0 a atteint de nouveaux sommets.

Avec l’aimable autorisation de Glassnode

Du côté de la croissance du réseau, les adresses actives quotidiennes ont tenu bon sans aucun avantage ni inconvénient significatif. De plus, le fournisseur de données en chaîne Santiment écrit :

« Fait intéressant, nous constatons le manque de nouveaux participants alors que les prix augmentent, ce qui n’est pas exactement une action saine. Cela dit, se pourrait-il que ce rallye ait été mené par les institutions, alors que les commerçants restent dans « l’incrédulité » ?

En ce qui concerne les données, plus de 230 000 adresses ont acheté des ETH dans une fourchette de prix comprise entre 2 970 $ et 3 080 $. Toute baisse en dessous pourrait inciter davantage d’investisseurs à réaliser des bénéfices.

L’IOMAP montre que #Ethereum se maintient au-dessus d’un support stable. Plus de 230 000 adresses avaient déjà acheté 7,33 M $ ETH entre 2 970 $ et 3 080 $. Toute baisse en dessous de cette fourchette de prix pourrait inciter les investisseurs à réaliser des bénéfices rapidement avant que leurs investissements ne deviennent « hors de la monnaie ». pic.twitter.com/gGC0qNLXpS – Ali Martinez (@ali_charts) 18 août 2021

Au moment de la publication, l’ETH est en baisse de 1,50 % et se négocie à des niveaux de 2986 $. Cela signifie qu’il est dangereusement proche du support baissier. Espérons que l’ETH parvienne à maintenir ces niveaux et à reprendre bientôt son voyage vers le nord.

