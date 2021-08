Fidèles à leur habitude, les scientifiques allemands comptent les molécules de bière. Il s’avère qu’il y a beaucoup de bière

Le brassage de la bière est presque aussi ancien que l’agriculture elle-même, mais peu ont pris la science et les traditions du brassage de la bière aussi au sérieux que les Allemands. Il n’est donc pas surprenant qu’une équipe de chimistes allemands se soit rendue en ville et ait compté tous les différents types de molécules dans la bière disponible dans le commerce, mais même eux ont été surpris par le nombre qu’ils ont trouvé.

Dans une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Chemistry le 20 juillet, des chercheurs en chimie de l’Université technique de Munich (TUM) et de Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Allemagne (HZM-Neuherberg), ont utilisé des techniques avancées de spectrométrie de masse pour révéler l’incroyable complexité métabolique de nombreux des bières du monde entier disponibles dans le commerce, révélant des dizaines de milliers de types distincts de molécules qui composent les caractéristiques de votre bière préférée.

“La bière est un exemple d’une énorme complexité chimique”, a déclaré le professeur Philippe Schmitt-Kopplin, responsable de la plate-forme complète de foodomique à la TUM et de l’unité de recherche Analytical BioGeoChemistry au Helmholtz Center de Munich.

“Et grâce aux récentes améliorations de la chimie analytique, comparables en puissance à la révolution en cours dans la technologie des écrans vidéo avec une résolution toujours croissante, nous pouvons révéler cette complexité avec des détails sans précédent.”

Les chercheurs ont utilisé deux puissantes méthodes de spectrométrie de masse sur 467 types de bière différents des États-Unis, d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie de l’Est, brassée à partir d’orge seule ou d’un mélange d’orge et de blé, de riz ou de maïs.

Ils ont trouvé environ 7 700 blocs de construction moléculaires avec des masses et des formules uniques, dont environ 80 % n’ont pas encore été décrits dans les bases de données chimiques. Et avec chaque formule couvrant jusqu’à 25 structures moléculaires différentes, cela porte le nombre total de molécules uniques dans une infusion donnée à des dizaines de milliers.

Les deux méthodes analytiques se sont complétées pour fournir l’examen le plus profond à ce jour de la chimie de l’un des temps passés les plus anciens – et préférés – des sciences humaines. Les preuves du brassage de la bière remontent à des milliers d’années jusqu’à au moins 7 000 avant notre ère, et le plus ancien code de loi existant de l’humanité, décrété par le roi babylonien Hammurabi entre 1792 et 1750 avant notre ère, a consacré pas moins de quatre lois pour réglementer la production, la pureté et la vente. de bière.

Les scientifiques allemands de la bière ont-ils compté chaque molécule une par une ? Pas tout à fait, mais ils l’ont un peu fait. (Crédit image : Shutterstock)

“Nous montrons que cette diversité provient de la variété des matières premières, de la transformation et de la fermentation”, a déclaré le premier auteur Stefan Pieczonka, doctorant à TUM. “La complexité moléculaire est ensuite amplifiée par la soi-disant” réaction de Maillard “entre les acides aminés et les sucres qui donne également au pain, aux steaks de viande et à la guimauve grillée leur saveur” rôtie “.”

“Ce réseau réactionnel complexe est un axe passionnant de notre recherche”, ont-ils ajouté, “étant donné son importance pour la qualité et la saveur des aliments, ainsi que pour le développement de nouvelles molécules bioactives d’intérêt pour la santé”.

Comme il s’agit d’une science sérieuse, les chercheurs soulignent que leur technique pourrait être une étape importante vers des aliments plus sûrs à l’avenir. “Notre méthode de spectrométrie de masse, qui ne prend que 10 minutes par échantillon, devrait être très puissante pour le contrôle de la qualité dans l’industrie alimentaire”, a déclaré Schmitt-Kopplin, “et jeter les bases de nouveaux marqueurs moléculaires et des profils de métabolites non ciblés nécessaires à l’inspection des denrées alimentaires .”