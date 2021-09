Fidélité à la SEC : Allez, approuvez simplement notre ETF BTC !

Fidelity Digital Assets – la division crypto-monnaie de Fidelity Investments – a récemment envoyé des représentants de la société rencontrer secrètement des agents de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de pousser plus loin son nouveau fonds négocié en bourse (ETF) basé sur la cryptographie. le long du chemin.

Fidelity veut que la SEC évolue rapidement

Fidelity estime que l’industrie de la crypto-monnaie est désormais suffisamment importante pour proposer un tel produit, qui fait son chemin dans les bureaux de la SEC depuis quatre ans. De nombreuses entreprises – de Van Eck à Bitwise – tentent depuis le début de 2017 d’obtenir l’approbation des ETF basés sur le bitcoin et la crypto à des fins commerciales, bien qu’aucune n’ait réussi, car la SEC soutient que la crypto est tout simplement trop volatile pour être prise au sérieux.

Tom Jessup – le président de Fidelity Digital – a assisté à une réunion virtuelle avec l’agence de régulation il y a environ deux semaines pour discuter de la croissance de la demande des investisseurs dans les espaces bitcoin et crypto. Jessop et son équipe ont même cité des sondages récents et des documents supplémentaires pour montrer l’attrait croissant. Certains de ces éléments discutaient de l’augmentation des investissements institutionnels dans BTC au cours de la seule année écoulée, des entreprises telles que MicroStrategy et Square investissant des centaines de millions à des milliards de dollars en monnaie numérique.

En outre, la société a également démontré le succès des nouveaux fonds négociés en bourse basés sur le bitcoin et l’Ethereum au Canada, tandis que des produits similaires – généralement connus sous le nom d’ETP – ont également connu un boom dans des régions telles que l’Allemagne, la Suède et la Suisse. .

Malgré tout cela, cependant, la SEC a continué à rejeter les perspectives des ETF bitcoin et a fréquemment retardé toutes les décisions concernant l’approbation de ces produits. Cela s’est avéré frustrant pour de nombreuses entreprises, qui se contentent de retirer leur demande tôt lorsque le processus prend trop de temps.

Récemment, Gary Gensler – l’actuel chef de la SEC – a déclaré qu’il était prêt à ouvrir son esprit aux ETF bitcoins à condition qu’ils prennent la forme de contrats à terme négociables. Cela les placerait sous une règle des années 1940 qui s’applique généralement aux actions mutuelles, un choix qui a suscité de vives critiques de la part des analystes du secteur. Ils disent que les règles doivent être adaptées au produit en question et que les contrats à terme sont des produits de qualité inférieure.

Règlement à venir ?

Dans sa présentation avec la SEC, Fidelity a expliqué :

Nous pensons que les produits basés sur des contrats à terme Bitcoin ne sont pas une étape intermédiaire nécessaire avant un ETP Bitcoin. Les entreprises devraient être en mesure de répondre à la demande des investisseurs pour une exposition directe au bitcoin grâce à la loi de 1933 sur les valeurs mobilières.

Dernièrement, Gary Gensler a subi des pressions de la part des législateurs américains pour accélérer les choses et établir un nouvel ensemble de réglementations sur les devises numériques qui peuvent potentiellement limiter la volatilité, mieux classer les chutes des crypto-monnaies et protéger les investisseurs pendant le processus de négociation.

Mots clés : ETF, fidélité, SEC