Fidelity achète plus de 7% des parts dans l’une des plus grandes sociétés minières BTC d’Amérique du Nord Crypto new media

Fidelity Investments Inc. est désormais un actionnaire majeur de Marathon Digital Holdings, l’une des plus grandes sociétés minières de bitcoin en Amérique du Nord.

Fidelity Investments achète plus de 7 % de Marathon

Au moment de la rédaction de cet article, Fidelity a acheté une participation de 7,4% dans l’entreprise d’extraction de crypto, renforçant ainsi la présence institutionnelle qui s’est tellement répandue dans le monde de la crypto au cours des derniers mois. Depuis la fin de l’année dernière, de nombreuses personnalités institutionnelles, de Square à MicroStrategy en passant par Tesla, se sont toutes lancées dans le jeu du bitcoin, achetant de plusieurs centaines de millions à plus de 2 milliards de dollars de la première monnaie numérique au monde.

Bien que Fidelity n’achète pas exactement des actifs cryptographiques, il détient une participation dans une entreprise qui les exploite, et Marathon a connu une croissance exponentielle au cours de la seule année écoulée. Alors que le bitcoin a vu son prix bondir d’environ 240 % au cours des 12 derniers mois, les actions de Marathon ont augmenté de plus de 660 %. Ainsi, Fidelity semble penser qu’en prenant possession d’une entreprise basée sur le bitcoin plutôt que sur le bitcoin lui-même, il peut en quelque sorte engranger plus de bénéfices.

Quoi qu’il en soit, Fidelity – au moment de la rédaction – est évalué à plus de 170 milliards de dollars entre quatre divisions distinctes. et populaire parmi les investisseurs à grande échelle. Parmi les autres sociétés d’investissement institutionnel qui détiennent des participations dans Marathon figurent le Vanguard Group – qui détient actuellement environ 7,5 % de la société – et Susquehanna, qui en détient environ 3 %.

Dans une interview, Fred Thiel – le PDG de Marathon Digital – a exprimé son enthousiasme à l’idée de développer un nouveau partenariat avec Fidelity, en déclarant :

Nous sommes très enthousiasmés par la propriété institutionnelle [especially] si vous regardez le changement de l’année dernière à cette année et même les deux derniers trimestres ont été incroyables [in] combien la propriété institutionnelle a augmenté dans nos actions… Je pense qu’en tant qu’investisseur qui regarde les actions minières, vous voulez regarder le taux de croissance, vous voulez regarder le rendement des actifs, vous savez que c’est une activité très intensive en Cap Ex… Nous sommes ravi de voir toutes les applications qui vont être déployées sur le bitcoin et l’expansion du bitcoin à mesure qu’il s’imprègne du type de marchés financiers traditionnels.

Toujours ouvert à la crypto

Fidelity a été l’une des premières institutions financières à exprimer une attitude ouverte à l’égard du bitcoin et de ses homologues cryptographiques. Il n’y a pas si longtemps, plusieurs dirigeants utilisaient leurs bureaux pour exploiter BTC, et en 2018, Fidelity Digital Assets a été lancé afin de permettre aux hedge funds, aux family offices et à d’autres entreprises institutionnelles de se plonger dans le trading de crypto.

Il y a quelques jours à peine, Marathon Digital Holdings a expliqué à quel point il s’était développé au cours de la seule année écoulée.

