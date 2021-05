Fidelity amasse plus de 0 million de 83 investisseurs pour son fonds Bitcoin

L’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, le Bitcoin Fund de Fidelity Investments a levé 102 millions de dollars auprès d’investisseurs depuis son lancement en août de l’année dernière.

Selon le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le gestionnaire d’actifs a amassé un total de 102 350 437 $ auprès de 83 investisseurs avec un investissement minimum de 50 000 $ chacun, en neuf mois.

Le mois dernier, le fonds Bitcoin autonome de Morgan Stanley, proposé en partenariat avec NYDIG, a totalisé 29,4 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines.

Le fonds d’investissement en gestion commune est un véhicule géré passivement que Fidelity vend à des investisseurs qualifiés par l’intermédiaire de la filiale de la société Fidelity Digital Funds.

Wise Origin Bitcoin Index Fund I, LP est géré par le stratège en chef Peter Jubber.

