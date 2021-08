Fidelity cherche à construire une nouvelle infrastructure financière autour de Bitcoin Crypto new media

La société de services financiers basée à Boston, Fidelity Investments Inc., a révélé mardi que Bitcoin est devenu un objectif principal de la division des actifs numériques de la société. Dans une récente interview avec le Boston Globe, la tête de fidélité des ventes et la commercialisation Christine Sandler fait remarquer que 90% des plus grands clients de Fidelity PARLONS Bitcoin et que l’entreprise cherche maintenant à ouvrir l’espace pour la vente au détail.

Fondée dans les années 1940, la société comptait 10,4 billions de dollars d’actifs sous gestion en mars 2021. En plus de cela, Fidelity Investments a préparé le terrain pour évoluer en tant que géant de l’espace crypto depuis près de six ans maintenant. Par l’intermédiaire d’une division de capital-risque appelée Devonshire Investors, la société a financé diverses startups prometteuses, notamment Coin Metrics, ErisX, Talos, basée à Boston, entre autres.

Fidelity jette les bases d’une relation à long terme avec les crypto-monnaies

Alors que l’espace crypto connaît des cycles réguliers de battage médiatique autour des jetons crypto nouvellement créés, le géant du marché reste concentré sur Bitcoin (BTC). Ce à quoi Sandler a noté que Fidelity travaille en grande partie avec des investisseurs traditionnels et que le bitcoin est considéré comme une passerelle principale vers l’espace crypto. Elle ajoute,

“L’intérêt du monde pour Ethereum s’est également accru ces derniers mois, mais ce n’est pas près de ce que nous voyons dans le bitcoin.”

Tel que publié par Boston Globe, le président de l’unité commerciale des actifs numériques de Fidelity, Tom Jessop, considère le Bitcoin comme une véritable classe d’actifs et la société prévoit de développer une toute nouvelle infrastructure financière à long terme autour du jeton. De plus, lorsque Jessup a été interrogé sur l’intégration des altcoins sur la plate-forme, il a répondu: “Je ne pense pas que nous serons jamais le fournisseur de services le plus étendu en termes de couverture d’actifs.”

Fidelity vise à plonger plus profondément dans l’espace crypto

La société cherche à se développer dans le domaine de la cryptographie à plus long terme maintenant. L’un des nombreux mouvements que la société a affichés dans un passé récent est la demande d’approbation Bitcoin ETF. En mars 2021, comme de nombreuses autres institutions financières, Fidelity a également demandé un ETF Bitcoin. Cependant, l’approbation est toujours en attente.

Une autre décision récente, publiée par CoinGape, est que la société a acquis une participation de 7,4% dans la société minière Bitcoin cotée en bourse Marathon Digital Holdings. Selon Forbes, la participation vaut environ 20 millions de dollars. En plus de cela, la société est impliquée dans l’exploitation minière de Bitcoin depuis 2015. Bien que l’ampleur de l’exploitation minière de bitcoin de Fidelity soit inconnue, elle serait petite mais rentable.

Avertissement

