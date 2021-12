Fidelity Digital acceptera les garanties Bitcoin sur les prêts en espèces pour les institutions

Fidelity Digital Assets permettra à ses clients institutionnels d’utiliser le bitcoin comme garantie contre des prêts en espèces, selon un communiqué de presse publié mercredi.

Le nouveau service ciblera les investisseurs en bitcoins qui souhaitent transformer leurs avoirs en espèces sans vendre, ainsi que les fonds spéculatifs, les mineurs et les bureaux de négociation de gré à gré, a déclaré Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets. La filiale Fidelity Investments détiendra la crypto-monnaie et ne consentira pas de prêts. croître, nous nous attendons à ce que cela devienne une partie assez importante de l’écosystème », a déclaré Jessop. Afin de recevoir le prêt, un client de Fidelity devra avoir un compte avec BlockFi. En novembre dernier, Fidelity Digital a obtenu une société de fiducie charte du Département des services financiers de New York, permettant à la société de conserver des bitcoins pour les investisseurs institutionnels.

