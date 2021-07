Fidelity Digital Assets embauchera 70 % de son personnel pour répondre à la demande croissante de crypto-monnaies

Comparer

Fidelity Digital Assets, une filiale de Fidelity Investment Inc., a annoncé son intention d’augmenter le nombre de ses employés pour répondre aux demandes croissantes de services cryptographiques des investisseurs institutionnels, selon un rapport de Bloomberg.

La filiale a l’intention d’embaucher environ 100 employés dans la technologie et les opérations à Salt Lake City, Boston et Dublin. Tim Jessop, président des actifs numériques chez Fidelity, a déclaré que les employés aideraient à développer de nouveaux produits et à étendre à d’autres actifs cryptographiques en plus de Bitcoin.

Fidelity Digital Assets a été créée en 2018 et depuis lors, la société a fourni des services de garde, de négociation et d’autres pour Bitcoin.

En 2020, l’année “a été une année décisive pour l’espace, étant donné l’intérêt pour Bitcoin qui s’est accéléré au début de la pandémie”, a déclaré Jessop.

Contrairement à la plupart des marchés financiers, qui ferment le soir et le week-end, Fidelity Digital Assets prévoit d’offrir le trading de crypto-monnaie pendant la plupart des semaines. Jessop a déclaré que la société avait l’intention d’être un endroit où le trading d’actifs cryptographiques est à temps plein pendant la plupart des semaines.

Jessop a reconnu que la demande des investisseurs institutionnels pour accéder au Bitcoin, à l’Ether et à d’autres monnaies virtuelles augmente. Il a affirmé que Fidelity Digital Assets avait été témoin de l’utilisation de l’intérêt pour la crypto-monnaie Ethereum, il veut donc rester en tête de ce procès.

“Le bitcoin a été la porte d’entrée de nombreuses institutions. Maintenant, il ouvre vraiment une fenêtre sur ce qui se passe d’autre dans l’espace. Un grand changement concerne la” diversité des intérêts “des clients nouveaux et existants”, a déclaré Jessop.

Il a révélé que les premiers clients de Fidelity Digital Assets semblent être des hedge funds et des family offices. Le nombre d’entreprises et de conseillers en retraite semble augmenter, cherchant à détenir des jetons crypto comme classe d’actifs.

Pourquoi une acceptation plus générale ?

Après des années d’hésitation et de résistance à l’adoption d’actifs cryptographiques, il semble que les vannes s’ouvrent enfin, car les points de vente, les sociétés de cartes de crédit, les banques et même les constructeurs automobiles procèdent à des changements majeurs.

Avec des soutiens importants de milliardaires de la Silicon Valley comme Jack Dorsey et Elon Musk, le prix du Bitcoin a bondi à 65 000 $ cette année, certains spéculant qu’il pourrait atteindre 100 000 $ d’ici 2022.

De grandes entreprises comme le géant des cartes de crédit Mastercard, Apple Inc, Tesla et d’autres sont entrées dans le secteur. Malgré la baisse de valeur du Bitcoin et qui se négocie actuellement à 33 226 $ en raison de problèmes réglementaires, les entreprises continuent d’accepter la crypto-monnaie pour les transactions ou d’y investir massivement avec la finance d’entreprise.

Cette année a commencé avec un flot d’investisseurs institutionnels et de détail à la recherche d’alternatives en dollars et d’actifs à haut rendement dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, voire négatifs à l’échelle mondiale.

Source de l’image : Shutterstock