Fidelity Digital Assets explorant la possibilité d’offrir des fonds de rendement, des pièces stables et des jetons DeFi

Actifs numériques de fidélité

Fidelity Digital Assets explorant la possibilité d’offrir des fonds de rendement, des Stablecoins et des DeFi Tokens

AnTy14 septembre 2021

Fidelity Digital Assets prévoit également d’augmenter ses effectifs jusqu’à 70 % d’ici la fin de l’année. Pendant ce temps, son enquête révèle que plus de 60% des investisseurs américains sont neutres à positifs à propos d’un ETF Bitcoin.

Fidelity Investments agrandit son équipe d’actifs numériques pour étendre ses produits liés à la crypto-monnaie en réponse à l’intérêt croissant des conseillers financiers, des family offices et d’autres investisseurs institutionnels.

Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets, a déclaré dans une interview que l’entreprise prévoyait d’augmenter ses effectifs jusqu’à 70% d’ici la fin de l’année.

La branche des actifs numériques de Fidelity qui fournit des services institutionnels, y compris l’exécution des transactions et la conservation, étudie également la possibilité d’offrir des fonds de rendement et d’autres produits pouvant impliquer des pièces stables ou des jetons DeFi, a déclaré le directeur général, Peter Jubber.

« Tous ces éléments sont des candidats pour nous alors que nous commençons cette exploration. » « Pourraient-ils aboutir à des produits réels ? Premiers jours.”

Fidelity a également publié une enquête cette semaine qui a montré qu’aux États-Unis, 79% des family offices ont une vision neutre et positive des actifs numériques. L’enquête auprès de 1 100 professionnels a été réalisée entre début décembre et début avril.

Il a en outre montré que des facteurs tels que la peur de l’inflation due aux mesures de relance financière étaient un catalyseur pour que de nombreux investisseurs entrent sur le marché de la cryptographie.

« Le début de la pandémie a été un catalyseur pour de nombreuses industries. » «Nos clients ont déclaré que le facteur pour les faire sortir de la clôture était les problèmes macro-économiques de la pandémie.»

Pour la première fois, Fidelity a interrogé les investisseurs asiatiques et a constaté qu’ils étaient les plus acceptants des actifs numériques, avec plus de 70 % des personnes interrogées qui y investissent actuellement.

Les investisseurs recherchent particulièrement des produits d’investissement institutionnels pour détenir des actifs numériques. Plus de 60% des investisseurs américains expriment une opinion neutre à positive sur un potentiel fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. Fidelity elle-même a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.