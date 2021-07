Fidelity Digital Assets révèle que 70% des investisseurs sont prêts à acheter des crypto-monnaies

Une étude récente de Fidelity Digital Assets sur l’intérêt des investisseurs institutionnels a mis en évidence que 70 % des personnes interrogées ont exprimé leur intention d’acheter ou d’investir dans des actifs numériques dans un avenir proche. En outre, près de 90 % des personnes interrogées devraient ajouter des crypto-monnaies aux portefeuilles de leur entreprise ou de leurs clients au cours des 5 prochaines années.

L’étude a interrogé 1 100 investisseurs institutionnels mondiaux entre décembre 2020 et avril 2021. Et à ces fins, l’exposition aux actifs numériques a été définie comme un investissement direct dans des crypto-monnaies. L’achat d’actions de sociétés liées aux crypto-monnaies ou l’exposition via d’autres produits d’investissement.

Fidelity Digital Assets, la branche crypto du géant mondial de la gestion d’actifs Fidelity Investments Inc, a mandaté la Coalition Greenwich. Sonder ces 1 100 investisseurs institutionnels. Et ainsi comprendre vos attentes en matière d’investissements dans les actifs numériques.

L’intérêt pour les crypto-monnaies continue de croître malgré la récession haussière du marché

De nouvelles données de Fidelity Digital Assets montrent que l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies et les entreprises liées à la crypto continue de croître.

L’enquête a été menée avec la participation d’investisseurs fortunés. Family offices, hedge funds digitaux et traditionnels. Ainsi que des conseillers financiers et des dons, a-t-il rapporté.

La définition de l’investissement dans les actifs numériques définie par l’équipe d’enquête comprenait l’investissement direct dans les crypto-monnaies. Achetez des actions de sociétés liées aux crypto-monnaies. Ou être exposé via d’autres produits d’investissement.

Environ 70 % des participants prévoient d’investir dans des actifs numériques au cours des cinq prochaines années. Neuf personnes sur dix souhaitant investir prévoient que leur entreprise ou leurs portefeuilles clients ajouteront des actifs numériques dans la même fenêtre de temps.

Fidelity Digital s’efforce de suivre l’intérêt des institutions pour les actifs numériques.

Grayscale est un autre acteur des investissements institutionnels. En plus des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH), la société de gestion d’actifs numériques prévoit également d’entrer dans le monde de la finance décentralisée (DeFi).

Les investisseurs visent à augmenter leur exposition aux actifs cryptographiques

La conclusion susmentionnée est conforme à d’autres enquêtes récentes qui ont accru l’intérêt des investisseurs pour le marché du BTC. Plus tôt ce mois-ci, une enquête de Nickel Digital Asset Management a montré que 82% des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leur exposition aux crypto-monnaies d’ici 2023. En revanche, une enquête de Fidelity Investments a été déterminante en raison de sa position par rapport à la finance traditionnelle.

Ici, il convient de noter que la branche des actifs numériques de la société a augmenté ses fonctionnalités à la suite d’une annonce récente. Ce qui a augmenté ses effectifs de 70%. C’était clairement un signe que la demande des investisseurs institutionnels pour les services cryptographiques n’a fait qu’augmenter.

Plus important encore, TP ICAP, le plus grand courtier d’intermédiaires au monde. A annoncé le mois dernier qu’il lancera une plateforme de trading crypto pour les investisseurs institutionnels en partenariat avec Fidelity et d’autres.

Enfin, l’enquête Fidelity a également révélé que plus de la moitié des institutions interrogées disposaient déjà d’allocations en actifs numériques. De plus, les investisseurs d’Asie se sont avérés plus exposés aux actifs cryptographiques, et ceux d’Europe et des États-Unis rattrapaient constamment leur retard.

Cependant, les barrières à l’entrée et le scepticisme restent répandus parmi les investisseurs interrogés. Outre la manipulation du marché et le manque de fondamentaux, la volatilité des prix a été citée comme le principal obstacle à l’entrée de ces investisseurs sur le marché de la cryptographie.

Ce dernier, en fait, a été cité comme l’une des principales raisons pour lesquelles un ETF Bitcoin n’a pas été approuvé aux États-Unis par les organismes de réglementation du pays.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport