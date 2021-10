Fidelity Director : 100 000 $ BTC d’ici 2023, ne parvient pas à voir la puissance de Bitcoin

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTg0NTQxNzQxMTU4NzY5Nzg0/img_3193-1.jpg

Jurrien Timmer a montré une profonde incompréhension de Bitcoin et de son véritable potentiel sur CNBC.

Le directeur de la macro-économie mondiale de Fidelity Investments, Jurrien Timmer, est apparu sur CNBC aujourd’hui pour discuter de ses modèles de prévision des prix du bitcoin, des perspectives du marché et de son opinion sur le rallye actuel. Timmer a partagé une prédiction baissière pour le BTC, des tendances haussières envers le dollar comme monnaie de réserve mondiale et une profonde incompréhension de la relation entre Bitcoin et l’or.

Timmer a déclaré que le rallye de plus de 30% que Bitcoin a connu ce mois-ci n’avait pas été alimenté par les traders de momentum, indiquant qu’il est plutôt motivé par la demande spot organique et peut être prolongé davantage. Le réalisateur voit le bitcoin atteindre 100 000 $ d’ici 2023.

« Cela n’a pas été une course alimentée par l’élan des spéculateurs à court terme, ce qui me donne une certaine confiance qu’il s’agit en fait d’une décision assez durable et que ce n’est pas une bulle sur le point d’éclater », a déclaré Timmer à CNBC. « La trajectoire est à la hausse et jusqu’à présent, il n’y a vraiment aucune preuve qu’il s’agisse d’un groupe de chasseurs d’élan portant cela à 57 000 $. »

Interrogé sur la relation de Bitcoin avec l’or, Timmer a déclaré que malgré leurs différences, les deux sont complémentaires. Le directeur de Fidelity reconnaît la supériorité du Bitcoin mais ne réalise pas qu’il remplacera naturellement la réserve de valeur inférieure qu’est l’or.

« Le bitcoin est une version plus convexe de l’or. Il a une offre de plus en plus rare et l’or n’a pas la dynamique de réseau que le bitcoin a, il est donc logique que le bitcoin surpasse l’or », a déclaré Timmer. « Le bitcoin et l’or sont deux joueurs différents dans la même équipe. »

Mais peut-être que la myopie de Timmer est plus clairement démontrée avec ses réflexions sur la dynamique dollar-bitcoin.

« Je ne pense vraiment pas que le bitcoin menace le dollar ou le statut de réserve du dollar », a-t-il déclaré. « Peut-être que cela garantit en fait que le dollar conservera son statut de réserve… et qu’il sera probablement toujours lié au dollar d’une manière ou d’une autre. »

« La proposition de valeur de Bitcoin est qu’en fin de compte, il passe d’une simple réserve de valeur à également un moyen d’échange, et cela dépend de la deuxième couche [developments] qui sont en cours de construction en ce moment », a ajouté le directeur de Fidelity.

La deuxième couche de Bitcoin est en cours de développement et est largement utilisée. Au cours de cette décennie, Bitcoin et Lightning rendront l’or obsolète et aideront le monde à réaliser que le dollar est un shitcoin. Il est tout à fait naturel que de nombreux « experts », aveuglés par les avantages asymétriques qu’ils tirent du statu quo, ne s’en rendent compte qu’à la toute dernière minute.