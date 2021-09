Fidelity exhorte la SEC à approuver un ETF Bitcoin en tant qu’autre ETF BTC Futures déposé

Fidelity soutient que les entreprises doivent «répondre au besoin des bailleurs de fonds d’une ouverture directe au Bitcoin», soulignant la nécessité d’un ETF Bitcoin soutenu physiquement, car le marché Bitcoin s’est «développé et peut faire respecter» les lois.

Fidelity Investments a exhorté la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à approuver son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin lors d’une réunion privée, a rapporté Bloomberg.

Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets (FDA) ainsi que d’autres dirigeants, a rencontré des responsables de la SEC lors d’un appel vidéo le 8 septembre, selon un dossier récent.

Exposant les raisons pour lesquelles le régulateur devrait approuver les produits proposés, les dirigeants ont souligné l’appétit accru des investisseurs pour les actifs cryptographiques, la croissance des détenteurs de Bitcoin, l’existence de fonds similaires dans d’autres pays et la lenteur du régulateur à adopter, selon un présentation de la réunion.

“Les éléments basés sur les prospects Bitcoin ne sont pas une entreprise d’intervalle vitale avant un ETP Bitcoin”, a déclaré Fidelity. “Les entreprises devraient avoir la possibilité de répondre au besoin des bailleurs de fonds d’une ouverture directe au Bitcoin” par le biais d’ETF inscrits en vertu de ces lois des années 1930, “au motif que le marché du Bitcoin s’est développé et peut les soutenir”.

En mars, Fidelity a déposé la demande pour son ETF Bitcoin appelé Wise Origin Bitcoin Trust.

Selon Rebecca Sin, analyste ETF chez Bloomberg, la cotation des ETF crypto aux États-Unis “pourrait porter les revenus des ETF à 20 milliards au cours des cinq prochaines années”.

Comme nous l’avons signalé, plusieurs entreprises ont déposé leurs demandes pour un ETF Bitcoin adossé physiquement. En fait, la première demande de ce type a été déposée par les jumeaux Winklevoss il y a huit ans, mais pas une seule n’a encore été approuvée.

“Un éventail de plus en plus large de bailleurs de fonds à la recherche d’une admission au Bitcoin a mis en évidence le besoin du marché d’un arrangement plus différencié d’articles offrant une ouverture à des ressources avancées pour les intérêts de contrepartie”, a déclaré à Bloomberg la représentante de Fidelity, Nicole Abbott.

Cependant, récemment, le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé son ouverture à un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme, car il offre une protection accrue aux investisseurs.

Depuis les commentaires de Gensler, plusieurs entreprises ont également déposé une demande d’ETF Bitcoin Futures, et les experts de l’industrie s’attendent à ce que l’un d’entre eux soit approuvé d’ici la fin de cette année.

Mardi, ETF Series Solution a également déposé un ETF à terme Bitcoin avec Bitwise Index Services.

L’ETF Bitwise Bitcoin Strategy a été déposé en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940 et cherche à investir dans des contrats à terme sur bitcoins et d’autres produits financiers, y compris des «fonds cotés au Canada qui offrent une exposition au bitcoin».

Bitcoin/USD BTCUSD

48 116,9412 $1 231,792,56%

Volume 30,88 bVariation 1 231,79 $Ouvert48 116,942 $ Circulation 18,82 mCapitalisation boursière 905,4 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.