Fidelity Investments Exec dit que Bitcoin n’est pas « une bulle sur le point d’éclater »

Dans une récente interview, Jurrien Timmer, directeur de Global Macro chez Fidelity Investments, a parlé de la croissance de Bitcoin.

Mercredi 13 octobre, Timmer a déclaré lors d’une interview avec « Squawk on the Street » de CNBC que Bitcoin n’est pas une bulle et qu’il pourrait voir le prix du Bitcoin atteindre 100 000 $ d’ici 2023.

Tel que rapporté par The Daily Hodl, Timmer a déclaré à l’animateur de l’émission :

Ce n’est pas une bulle sur le point d’éclater. 100k, et je sais mieux que de faire des prévisions de prix audacieuses à l’antenne, et Twitter le fera certainement pour moi de toute façon, donc je n’en ai pas besoin.

Timmer a également déclaré qu’il disposait d’un modèle d’offre et de demande qui prédisait que le prix de Bitcoin atteindrait 100 000 $ au cours des deux prochaines années. Le dirigeant de Fidelity avait précédemment prédit que le prix de Bitcoin tomberait à 23 000 $ début juin au milieu d’une large vente d’actifs cryptographiques.

Le co-présentateur de CNBC, Morgan Brennan, a également demandé à Timmer si l’adoption mondiale croissante de Bitcoin, y compris El Salvador reconnaissant le BTC comme monnaie légale, constituait une menace pour le fiat.

Timmer a répondu que Bitcoin ne constituait pas une menace pour l’hégémonie du dollar en tant que monnaie de réserve malgré ce que certains membres de la communauté crypto pensent :

Je ne pense vraiment pas que Bitcoin menace le dollar ou le statut de réserve du dollar. Je sais que c’est un récit courant parmi les Bitcoiners inconditionnels, et je ne souscris pas du tout à cela.

Plutôt que de menacer le dollar, Timmer a avancé le point de vue selon lequel Bitcoin pourrait en fait « assurer davantage » le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.

