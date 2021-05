Fidelity lance un outil d’analyse des actifs numériques pour les investisseurs institutionnels

La société de services financiers Fidelity Investment a lancé une plateforme d’analyse d’actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

Sherlock de Fidelity pour guider les investisseurs institutionnels

Fidelity a nommé la plateforme Sherlock, qui est un outil d’analyse des actifs numériques qui fournira une analyse fondamentale et technique aux gestionnaires de fonds et aux investisseurs.

Selon la firme, Sherlock rassemblera des informations précieuses sur la blockchain, le marché, l’analyse des sentiments sociaux, ainsi que les actualités du secteur dans un seul portail.

La plate-forme recherchera également des crypto-actifs en s’appuyant sur des fournisseurs de données institutionnelles de qualité, associés à la fourniture d’analyses uniques pour guider les investisseurs.

On s’attend à ce que Sherlock de Fidelity fournisse une concurrence indispensable aux solutions existantes produites par des sociétés comme Messari.

En 2018, Messari a lancé un service de solution de données et avait acquis une reconnaissance appréciable dans le monde entier en s’intégrant à l’API Rest de Kaiko.

Dune Analytics, Glassnode, Skew, Coin Metrics et Santiment sont d’autres forces géantes avec lesquelles il faut compter dans la fourniture de données et d’analyses.

S’exprimant sur le nouveau développement, Kevin Vora, vice-président, Gestion des produits, Fidelity Center for Applied Technology (FCAT), a déclaré que Sherlock fournirait des données complètes et des analyses approfondies, car les clients ne seront plus confrontés à de nombreuses ressources non pertinentes.

La fidélité domine l’espace cryptographique

Outre le développement de Sherlock pour aider les investisseurs institutionnels, Fidelity Investment a apporté une contribution significative à l’espace cryptographique.

Auparavant, Fidelity Charitable, la branche caritative du géant des fonds communs de placement, aurait collecté 28 millions de dollars en dons de crypto-monnaie.

L’acceptation des crypto-monnaies dans le cadre des dons pour l’organisation à but non lucratif était un développement bienvenu dans l’espace crypto.

Plus important encore, la société d’investissement prévoit de lancer son fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin pour les actifs numériques et la monnaie virtuelle, selon le formulaire S-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Bien que la SEC n’ait encore approuvé aucune entreprise à ce jour, Fidelity pourrait se sentir chanceux en raison de ses antécédents dans le domaine de la finance traditionnelle.

Compte tenu de la prédominance des solutions de données et d’analyse existantes pour les investisseurs institutionnels, les observateurs seront impatients de voir si la solution Sherlock nouvellement introduite par Fidelity Investment changera également les choses.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.