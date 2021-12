Fidelity lancera l’ETF Bitcoin Spot au Canada, fatigué d’attendre la réponse des États-Unis

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le gestionnaire d’actifs Fidelity Investments lance un FNB au comptant Bitcoin au Canada. Il en avait marre d’attendre les États-Unis.

L’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde, Fidelity Investments, s’apprête à lancer un FNB au comptant Bitcoin au Canada. Vous ne voulez pas continuer à attendre que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis prenne une décision sur les fonds négociés en bourse (ETF).

Le produit s’appelle Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) et il permettra à l’investisseur d’obtenir du BTC. Comme expliqué par les médias, le fonds achètera du vrai BTC au lieu d’être exposé via un instrument dérivé. Le fonds FBTC sera également géré activement.

Fidelity aurait pris les décisions en raison de la forte demande des clients et a choisi le Canada parce que les autorités américaines ne fournissent pas plus de clarté sur la question et qu’il a également l’autorisation d’opérer dans le pays du nord. Dans le cas des États-Unis, Fidelity a pris suffisamment de mesures pour que la SEC approuve son instrument, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas reçu de réponse positive.

Un ETF Bitcoin spot est un moyen que les investisseurs peuvent utiliser pour acheter du BTC, sauf que la garde et la gestion des crypto-monnaies sont laissées aux gestionnaires de fonds. Chaque action a une fraction de BTC, dont la valeur varie avec le prix du Bitcoin.

Il convient de noter que Fidelity Investments gère actuellement environ 4 200 milliards de dollars américains d’actifs, ce qui en fait l’une des principales sociétés de gestion d’actifs au monde.

Approuvé au Canada

Cette nouvelle survient deux semaines après que Fidelity a reçu l’approbation réglementaire du Canada pour se lancer en tant que dépositaire de Bitcoin dans le pays. Selon des rapports, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a officiellement approuvé Fidelity dans le pays pour lancer une nouvelle plate-forme de négociation et de garde de Bitcoin, qui fournira également des services à des entités telles que des fonds de pension, des administrateurs de portefeuilles, des fonds communs de placement. et les ETF qui souhaitent une plus grande exposition à la monnaie numérique.

Mais en plus, plusieurs FNB ont déjà été lancés au Canada, beaucoup plus tôt qu’aux États-Unis.

En février de cette année, le Canada a approuvé son premier FNB Bitcoin. Puis, en avril, il a approuvé le premier ETF Ethereum. Et plus tard, il a également donné le feu vert au premier ETF multi-crypto.

Le pays semble être du côté des crypto-monnaies. La semaine dernière, le vice-président de la Banque centrale du Canada, Paul Beaudry, a déclaré que les crypto-monnaies comme le Bitcoin ne posent aucun risque important pour le système financier à son niveau d’adoption actuel.

