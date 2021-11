Fidelity obtient le feu vert pour être le premier dépositaire de Bitcoin au Canada

Hier, le Globe and Mail a rapporté que Fidelity Clearing Canada a reçu le feu vert pour lancer une plateforme de négociation et de garde de Bitcoin (BTC). On vous dit les détails !

Le Canada continue de s’orienter vers le Bitcoin

Alors que Bitcoin a gagné en popularité en tant qu’actif d’investissement, le monde s’est tourné vers le monde de la cryptographie. Parmi tous, le Canada a été l’un des plus importants.

Pas plus tard qu’hier, il a été signalé que l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières avait autorisé Fidelity à être le premier dépositaire de Bitcoin dans le pays.

Au moins dans un premier temps, le service sera conçu pour être utilisé par des investisseurs institutionnels. C’est-à-dire les fonds de pension, les courtiers, les fonds uniques, etc. Cependant, les plans de Fidelity incluent également le service aux investisseurs de détail. C’est précisément pourquoi il a récemment déposé un dossier réglementaire pour un fonds commun de placement financé par l’échange Bitcoin.

Pourquoi l’actualité est-elle si importante ?

Ce service potentiel aux détaillants est très important pour la communauté crypto. En fait, il y a quelque temps, Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a estimé que le fait que Fidelity propose Bitcoin aux détaillants serait l’une des choses les plus optimistes qui pourraient arriver à la crypto.

Selon The Globe and Mail, le président de Fidelity Clearing Canada, Scott Mackenzie, a expliqué que « la demande d’investissement dans les actifs numériques augmente considérablement… et les investisseurs institutionnels recherchent une plateforme de courtier réglementée pour accéder à cette classe d’actifs ».

C’est précisément cette demande en plein essor qui a conduit de nombreuses entreprises à vouloir proposer des services de cryptographie et donc à faire pression sur les régulateurs pour obtenir leur approbation.

Et c’est qu’auparavant, les investisseurs institutionnels au Canada devaient recourir à des dépositaires basés aux États-Unis. Par conséquent, le nouveau service réduira les frictions pour investir dans Bitcoin.

Ce nouveau service favorise-t-il l’adoption de la cryptographie ? Nous voulons connaître votre opinion!

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport