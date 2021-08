Fidelity prédisant 0 million par Bitcoin d’ici 2035

Le géant de l’investissement basé à Boston Fidelity Group injecte une forte dose d’hopium sur le marché avec son dernier webinaire “très spécial”, où il a plongé en profondeur dans Bitcoin et ses effets possibles sur le marché.

Fidelity, qui possède également sa propre branche cryptographique, Fidelity Digital Assets, qui crée des services de garde de bitcoins de niveau entreprise pour les grandes institutions, n’est pas nouveau dans l’espace puisqu’il a commencé à exploiter Bitcoin (BTC) en 2014, puis Ether également.

Maintenant, la société publie des rapports optimistes sur Bitcoin et voit le principal actif numérique atteindre 1 million de dollars avant la fin de cette décennie et 100 millions de dollars d’ici 2035.

Cette quantité d’hopium était difficile à digérer pour certains, comme l’a noté un Redditor, “Bitcoin n’atteindra pas 100 millions de dollars. Cela lui donnerait une capitalisation boursière de 2 100 000 milliards de dollars. La richesse totale du monde entier est de 418 000 milliards de dollars.

Jurrien Timmer, directeur de Global Macro Fidelity, a organisé l’événement qui a partagé plusieurs graphiques pour aider le public à comprendre Bitcoin.

L’un des graphiques illustre la courbe d’adoption de Bitcoin en fonction du nombre d’adresses actives et la compare aux abonnements à large bande, aux utilisateurs d’Internet et aux abonnés à la téléphonie mobile.

Le webinaire aborde également le pouvoir d’achat de divers actifs, ne couvrant pas Bitcoin, où les actions sont clairement gagnantes à 3,9 milliards de dollars, suivies des obligations à 19,9 milliards de dollars et des liquidités à 326 000 dollars par rapport à l’indice d’inflation. Le pouvoir d’achat de 1 $ a le moins de fiat à seulement 0,02 $. Même la valeur refuge, l’or, ne fait pas mieux à 94 $ alors que l’indice d’inflation affiche 65 $.

Bitcoin/USD BTCUSD

48 165 8307 $1 189 702,47%

Volume 32,13 bVariation 1 189,70 $Ouverture 48 165,8307 $ Circulation 18,8 mCapitalisation boursière 905,47 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.