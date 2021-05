Fidelity propose aux investisseurs institutionnels une nouvelle solution d’analyse cryptographique

Fidelity Investments, une multinationale de services financiers basée à Boston, a lancé une solution d’analyse d’actifs numériques «Sherlock» pour ses investisseurs institutionnels. Sherlock associerait une couverture complète des données à des analyses intuitives. Cela aidera les investisseurs à naviguer en douceur dans les actifs numériques.

Selon le communiqué de presse, la solution offrira un accès rapide aux données fondamentales et techniques sur les écosystèmes de développement, l’activité du réseau, le commerce, l’activité des médias sociaux, les actualités et autres recherches sur les actifs numériques pour des fournisseurs de données institutionnels réputés. Grâce à la conception et aux outils intuitifs de la solution, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs peuvent mener des recherches approfondies, découvrir des informations et suivre l’évolution du marché pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Expliquant pourquoi la société a décidé de lancer Sherlock, vice-président de la gestion des produits au Fidelity Center for Applied Technology (FCAT), Kevin Vora a déclaré que Fidelity Investments a connu une croissance massive de l’espace cryptographique ces dernières années. Il a ajouté que si le marché de la crypto-monnaie se développe rapidement, les investisseurs institutionnels exigent toujours une solution de données complète et accessible. À ce titre, Fidelity Investments a répondu à ces demandes en lançant Sherlock en tant que plate-forme offrant des ensembles de données robustes et des outils intuitifs.

Affrontez les meilleurs

En lançant Sherlock, Fidelity Investments, qui a plus de 7,18 milliards de livres d’actifs sous gestion (AUM), sera en concurrence avec des entreprises telles que Messari et Delphi Digital, Dune Analytics et Coin Metrics, entre autres. Cependant, bien qu’il soit un nouvel acteur dans le secteur de la recherche et de l’analyse cryptographiques, Sherlock semble s’être fait un nom.

Pour promouvoir la plate-forme, Kinjal Shah, associé principal de Blockchain Capital LLC, les investisseurs institutionnels ont du mal à collecter des informations à partir d’une pléthore de ressources lors de la recherche de crypto. Cependant, il affirme que cela appartient désormais au passé, car Sherlock permet aux investisseurs d’enquêter efficacement en leur offrant un accès à des données holistiques et opportunes, ce qui est essentiel sur le marché de la cryptographie en évolution rapide.

Junaid Ghauri, co-fondateur et CIO de Pareto Technologies, a fait écho aux sentiments de Shah, affirmant que Sherlock fournit des résultats exceptionnels en fournissant aux gestionnaires d’actifs quantitatifs des données riches, ce qui est essentiel pour prendre des décisions commerciales. Ghauri a ajouté que les données de développement fournies par Sherlock le distinguent du troupeau.