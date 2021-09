Fidelity rencontre les autorités américaines au sujet de l’approbation de l’ETF Bitcoin

in

tldr; Fidelity Digital Assets a tenu une réunion avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 8 septembre 2021, dans le but de faire comprendre à l’organisme de surveillance réglementaire pourquoi il n’est pas trop tôt pour approuver un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. La société basée à Boston a souligné la demande croissante de monnaies numériques dans le pays au fil des ans, le nombre de titulaires de comptes cryptographiques uniques passant de 35 millions en 2018 à plus de 100 millions en 2020.

