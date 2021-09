Fidelity tente de convaincre la SEC lors d’un appel vidéo privé d’approuver son ETF Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Fidelity a donné une série d’arguments à la SEC pour approuver son ETF Bitcoin.

Fidelity Investments a décrit les avantages de son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin lors d’une réunion privée en ligne, par appel vidéo, le 8 septembre 2021, dans le cadre d’un effort pour convaincre la Securities and Exchange Commission (SEC) de l’approuver. Aujourd’hui, on savait à propos de cette rencontre virtuelle, après une publication Bloomberg qui a également été partagée par d’autres médias.

Selon les informations de Bloomberg, les dirigeants de Fidelity Digital Assets, dont Tom Jessop, ont rencontré les régulateurs de la SEC lors d’un appel vidéo privé.

Parmi les arguments de Fidelity pour l’approbation du produit proposé par le régulateur figurent l’intérêt croissant des investisseurs pour les monnaies virtuelles, la croissance des détenteurs de Bitcoin et d’autres fonds similaires existants dans d’autres pays comme le Canada.

Fidelity a déclaré dans la présentation:

« Les produits basés sur les contrats à terme Bitcoin ne sont pas une étape intermédiaire nécessaire avant un ETP Bitcoin. Les entreprises devraient être en mesure de répondre à la demande des investisseurs pour une exposition directe au Bitcoin « via des ETF enregistrés en vertu de ces lois des années 1930 », car le marché du Bitcoin a mûri et peut les soutenir. »

En mars, Fidelity a soumis sa candidature pour son ETF Bitcoin, appelé Wise Origin Bitcoin Trust. En mai, il en a présenté un autre.

Parmi les autres entreprises cherchant à obtenir l’approbation de produits similaires figurent WisdomTree Investments et Ark Investment Management.

Entreprises cherchant à lancer des ETF Bitcoin

Plusieurs entreprises envisagent de développer des ETF Bitcoin ou des ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin. Cette dernière est considérée comme une étape cruciale pour étendre la portée de la monnaie virtuelle. Sous Gary Gensler et son prédécesseur Jay Clayton, la SEC a adopté une approche prudente et, jusqu’à présent, aucune des propositions n’a été approuvée.

Gensler, d’autre part, a indiqué qu’il était ouvert à l’idée d’un ETF Bitcoin tant que vous respectiez les exigences plus strictes pour les fonds communs de placement, contrairement à la plupart des applications, y compris Fidelity, qui sont présentées sous les années 1930. réglementations qui permettent aux bourses de coter des produits. Il y a également eu une discussion sur la possibilité d’ETF à terme Bitcoin, auxquels Gensler a mentionné qu’ils seraient ouverts.

Hier, Gensler a informé le Comité sénatorial des banques que son agence travaille 24 heures sur 24 pour élaborer un ensemble de règles qui réguleront les marchés des crypto-monnaies et ils garderont au centre les intérêts des innovateurs américains. De plus, Gensler a déclaré au comité bancaire que lui et ses collègues s’efforçaient de protéger les investisseurs en réglementant correctement les milliers de nouveaux actifs et devises numériques, ainsi qu’en supervisant les marchés Bitcoin et Ether les plus connus.

Le président de la SEC a reconnu l’ampleur de la tâche et a déclaré que l’agence pourrait utiliser “beaucoup plus de personnes” pour examiner les 6 000 projets numériques innovants et déterminer s’ils sont tous considérés comme des titres en vertu de la loi américaine.

