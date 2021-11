Fiducie de placement immobilier : comment les FPI ont-elles fonctionné en Inde en 2021

Cette tendance encourageante des FPI commerciales en Inde pourrait bien ouvrir un espace pour son expansion dans les segments résidentiel, commercial et hôtelier dans les années à venir.

Les fiducies de placement immobilier (FPI) rattrapent leur retard dans l’économie indienne et le secteur immobilier. Réglementées par SEBI, les REIT sont des sociétés qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers commerciaux productifs de revenus (du point de vue indien). Réunissant le capital de multiples investisseurs, les REIT leur permettent de percevoir des dividendes sur les investissements immobiliers de bureaux. Ceci sans que les investisseurs aient besoin d’acheter, de gérer ou de financer eux-mêmes un bien immobilier.

Nous examinons quelques transactions et investissements récents de FPI qui ont eu lieu dans le secteur indien. Nous évaluerons également la performance de ces sociétés telle qu’elle a été enregistrée tout au long de l’année.

Histoire des FPI en Inde

L’Inde compte actuellement trois REIT cotées auprès du SEBI, ainsi que deux InvIT (Infrastructure Investment Trusts). Les InvIT sont conceptuellement similaires aux FPI, à la différence que, bien que les FPI possèdent et exploitent des espaces de bureaux, les InvIT exploitent des infrastructures, y compris, mais sans s’y limiter, des routes, des ponts, des barrages et des réseaux électriques, pour n’en nommer que quelques-uns de la liste complète. L’histoire de la création des REIT et des InvIT en Inde n’est pas si lointaine dans le passé, ce qui indique que les REIT sont une tendance récente ayant rattrapé le grand temps de l’immobilier indien.

Les trois FPI indiennes sont : Embassy REIT (démarré en 2017), Brookfield REIT (démarré en 2019) et Mindspace REIT (démarré en 2020). Tous les trois sont cotés et négociés à la fois sur la BSE et la NSE. Les deux InvIT cotés en bourse sont : India Grid Trust et IRB InvIT.

La société Embassy, ​​en association avec Blackstone Group, possède et exploite un portefeuille d’infrastructures, de parcs de bureaux et de bâtiments de 42,4 msf. La société Brookfield s’inscrit dans la même veine, tandis que K Raheja Corp Group est le sponsor de Mindspace Business REIT.

Performance globale du FPI indien en 2021

Embassy Office Parks REIT, au cours de l’exercice 2020-21, a signalé une augmentation de 12% du bénéfice d’exploitation net (NOI) à Rs 2 032 crore sur une base annuelle. De même, ses revenus ont augmenté de 10 % pour atteindre 2 360 crores de roupies pour la même période. Fort d’actifs comprenant huit parcs de bureaux, deux hôtels et une installation d’énergie solaire de 100 MW, Embassy est le premier et le plus grand FPI d’Asie en termes de superficie.

Brookfield India REIT, d’autre part, a vu son NOI augmenter de près de 4% à environ Rs 170 crore pour le deuxième trimestre 2021 sur une base annuelle. Il a également étendu le versement de dividendes d’une valeur de 181,7 crore de roupies aux porteurs de parts.

L’entreprise Mindspace, avec une superficie locative consolidée de 30,2 msf, possède un solide portefeuille d’espaces de bureaux dans des villes de niveau 1 telles que Mumbai, Pune, Hyderabad et Chennai. Le FPI a dégagé un NOI de plus de Rs 358 crore au cours du premier semestre 2021 sur une base annuelle.

L’India Grid InvIT a généré des rendements d’une valeur de 56 % pour ses porteurs de parts au cours de l’exercice 2020-21, tandis que l’IRB InvIT s’en est encore mieux sorti avec des rendements de 83 % pour la même période.

Conclusion

Dans l’ensemble, l’espace REIT (comme également l’InvIT) en Inde a connu une trajectoire ascendante progressive malgré les conséquences de la pandémie. Surmontant le blues du COVID, les FPI ont veillé à offrir de la valeur à l’ensemble des parties prenantes, y compris les investisseurs, les sponsors, les fiduciaires, etc.

Cette tendance encourageante des FPI commerciales en Inde pourrait bien ouvrir un espace pour son expansion dans les segments résidentiel, commercial et hôtelier dans les années à venir. Directement liés à l’espace de bureaux et au sentiment de l’immobilier commercial en Inde, les FPI, avec leur modus operandi de monétisation des actifs de bureaux à loyer, promettent beaucoup plus dans les mois et les années à venir.

(Par Siddharth Maurya, spécialiste des ressources – Immobilier et gestion de fonds)

