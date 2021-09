Fiducies de placement immobilier : approfondir le fonctionnement de cette classe d’actifs à dividendes élevés

Les 3 FPI indiennes possèdent environ 86 msf de bureaux sur les marchés indiens de 640 msf de catégorie A dans les principales villes métropolitaines.

Par Mike Holland

Les REIT ou Real Estate Investment Trusts sont une classe d’actifs matures de 2 000 milliards de dollars dans le monde et font partie intégrante des portefeuilles d’investisseurs du monde entier depuis de nombreuses années. Alors qu’en Inde, ils sont considérés comme un investissement relativement nouveau, les FPI existent depuis plus de 50 ans sur de nombreux marchés internationaux, offrant aux investisseurs institutionnels et de détail la possibilité de profiter de la croissance de l’immobilier commercial. En Inde, la réglementation des FPI a été mise en place en 2014 et Embassy REIT a été cotée en 2019, suivie de la cotation ultérieure de Mindspace Office Parks et Brookfield Office Parks REIT. Les 3 FPI ont levé plus de Rs 16 500 crores en capital principal et depuis lors, ont touché une capitalisation boursière combinée de Rs 59 000 crores.

Les 3 FPI indiennes possèdent environ 86 msf de bureaux sur les marchés indiens de 640 msf de catégorie A dans les principales villes métropolitaines. Selon un récent rapport de JLL, l’absorption nette de bureaux en Inde s’élevait à 4,39 msf au deuxième trimestre, montrant une croissance de 32% en glissement annuel dans les grandes villes malgré la pandémie en cours. La dynamique devrait se poursuivre dans les grandes métropoles portées par les très fortes embauches annoncées récemment par de nombreux acteurs des secteurs IT/ITeS. Au début des années 2000, l’Inde était connue comme la principale destination d’externalisation, cependant, le scénario est passé de l’externalisation à la délocalisation captive avec un travail analytique plus général exécuté depuis l’Inde que le travail de back-office traditionnel. La disponibilité de talents STEM à grande échelle est le principal attrait pour les entreprises internationales qui soutiennent leurs activités mondiales depuis l’Inde. D’ici 2025, les revenus générés par les centres captifs mondiaux (GCC) devraient augmenter d’environ 73 milliards de dollars, contre 34 milliards de dollars en 2020, ce qui est de bon augure pour la demande d’espaces de bureaux commerciaux en Inde.

OBJET DES FPI

L’investissement dans l’immobilier commercial a été inaccessible aux investisseurs de détail en raison des prix élevés, des investissements à long terme illiquides et des difficultés d’administration et de gestion d’actifs importants.

Avec l’introduction des FPI au cours des deux dernières années, un moyen plus stable d’investir dans l’immobilier commercial indien est apparu. Les FPI permettent aux investisseurs d’investir dans des lots de petite taille avec une structure fiscalement avantageuse, permettant à l’homme ordinaire d’investir et de profiter du secteur de l’immobilier commercial.

COMMENT FONCTIONNENT LES FPI

Les investissements en FPI sont un hybride entre les actions et les titres à revenu fixe, car ils offrent un rendement régulier grâce à des distributions stables ainsi qu’un potentiel d’appréciation constante du capital via l’augmentation de la valeur des actifs immobiliers sous-jacents. Les actifs du FPI sont garantis par des baux à long terme avec des sociétés multinationales et Fortune 500, offrant un flux de revenus stable et prévisible. Les REIT génèrent des revenus locatifs à partir des actifs immobiliers sous-jacents détenus dans le portefeuille et sur le revenu total, au moins 90 % des flux de trésorerie doivent être distribués aux investisseurs conformément au mandat SEBI.

Les FPI offrent aux investisseurs particuliers la possibilité d’investir dans l’immobilier commercial de catégorie A en offrant des rendements stables sous forme de distributions trimestrielles. Depuis son inscription, Embassy REIT a versé un paiement de 100 % pendant 9 trimestres consécutifs et distribué plus de 4 200 crores de Rs à ses porteurs de parts.

Les FPI peuvent appartenir à un large éventail d’investisseurs, car elles offrent une diversification du portefeuille aux investisseurs ainsi qu’une appréciation du capital à long terme. Avec un cadre solide et organisé, les FPI sont devenues un véhicule d’investissement de classe d’actifs populaire. Être fiscalement avantageux pour les investisseurs privés ; les revenus de location reçus par la FPI et distribués aux porteurs de parts sont traités comme des flux de transfert et ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Avec la récente décision de SEBI de réduire la taille des lots de négociation des FPI à une seule unité, les FPI sont devenues encore plus accessibles aux petits investisseurs de détail.

PERSPECTIVES POST COVID

Les FPI indiennes ont bien performé pendant de nombreuses années et ont également démontré une performance résiliente au milieu de la pandémie en raison de la base de locataires de haute qualité et des actifs sous-jacents. La demande de crédit-bail devrait rebondir en 2022, compte tenu de l’accélération de la croissance de secteurs comme la technologie, le commerce électronique, les services financiers, la recherche et l’analyse, tandis que les GCC restent au cœur de la reprise des bureaux. Les consultants immobiliers rapportent que les 12 à 18 prochains mois seront très positifs pour le secteur en raison de la demande latente d’embauches record. Selon un dernier rapport, l’embauche en Inde a augmenté de 11% en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2021, avec une croissance remarquable dans les technologies de l’information (61%), les services financiers (48%), et BPO/ITeS (47%) au début du marché du travail montrant des signes de reprise après la deuxième vague. D’un autre côté, l’offre de bureaux indiens continue d’être touchée avec une diminution de plus de 25 % de l’offre à terme sur deux ans depuis le début de la pandémie de COVID-19 en raison de problèmes liés à la main-d’œuvre, aux matériaux et à la chaîne d’approvisionnement. Alors que les perspectives d’embauche et de croissance des occupants de bureaux restent solides, le report des décisions de location et l’accent mis sur la vaccination des employés cèdent la place à davantage de conversations sur les nouvelles locations à mesure que nous avançons après la pandémie. Les appels d’offres pour environ 26 msf restent actifs sur les marchés de bureaux de catégorie A, indiquant un rebond de la demande au cours des prochains trimestres.

Dans un scénario post-COVID, les espaces de bureaux commerciaux se concentreront davantage sur des aspects tels que la santé et le bien-être, les espaces verts respectueux de l’environnement, les zones d’accès ouvert, les capteurs sans contact et d’autres aspects similaires. Ce changement d’orientation profitera aux produits de l’écosystème de l’entreprise totale de haute qualité fournis par les FPI indiennes. De plus, il est clair que l’avenir des espaces de bureau reste brillant malgré les obstacles de la pandémie, car les entreprises indiennes ont maintenant reconnu que le travail à domicile n’est pas durable à long terme et intensifient leurs plans de retour au bureau. Le sentiment des investisseurs envers les espaces de bureaux commerciaux reste également positif et les FPI ont toujours enregistré des niveaux d’occupation stables malgré le revers de la pandémie. Soutenu par des baux préexistants à long terme et des prolongations de baux des occupants, l’avenir post-pandémique des FPI semble prometteur.

(Mike Holland est le directeur général d’Embassy REIT. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

