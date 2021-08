Field of Dreams, Mets Show Life et les cinq meilleurs athlètes de New York

JJ ouvre avec le match « Field of Dreams » qui s’est transformé en cauchemar pour les Yankees (00:38) avant de parler des Mets montrant un peu de vie (7:23). Puis il réagit aux messages vocaux des auditeurs (12:19) avant de terminer sa liste des «Meilleurs athlètes à New York» avec nos. 5 à 1 (30:56). Ensuite, il parle au DJ rock classique et grand fan des Mets Ken Dashow de la musique et de son fandom avant de faire venir Eric Devendorf, Adam Weitsman et Kevin Belbey de l’équipe de l’armée de Boeheim après avoir été couronnés champions TBT (69:42). Enfin, il termine avec un aperçu du match préparatoire Jets-Giants ce week-end (91:26).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Invités : Ken Dashow, Eric Devendorf, Adam Weitsman et Kevin Belbey

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify