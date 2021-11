FieldFresh Foods devient Del Monte Foods Private Limited

Selon le rapport de KPMG intitulé « Industrie indienne de la transformation des aliments : opportunités de croissance après la pandémie de Covid-19 », le marché indien de la transformation des aliments devrait passer de 263 milliards de dollars à 470 milliards de dollars.

FieldFresh Foods Pvt Ltd., une coentreprise entre Bharti Enterprises et Del Monte Pacific Limited, a annoncé mercredi sa nouvelle identité d’entreprise – « Del Monte Foods Private Limited ». Selon l’entreprise, le changement d’identité est conforme à la prochaine phase du parcours de la marque de l’entreprise qui mettra davantage l’accent sur les aliments transformés de marque et le commerce de détail.

« Ce n’est pas seulement un changement de nom, cela reflète un changement dans notre approche, nos perspectives et notre philosophie. Del Monte a travaillé dur pour s’établir sur le marché et notre objectif sera de créer des expériences de marque uniques à tous les points de contact pertinents tout en restant fidèle à notre promesse de marque de fournir des produits de haute qualité », Mahesh Kanchan, PDG, Del Monte Foods Private Limited, dit sur la nouvelle identité.

Selon le rapport de KPMG intitulé « Industrie indienne de la transformation des aliments : opportunités de croissance après la pandémie de Covid-19 », le marché indien de la transformation des aliments devrait passer de 263 milliards de dollars à 470 milliards de dollars. L’aspiration des clients pour des produits alimentaires haut de gamme devrait également augmenter, car les villes de niveau 2 et de niveau 3 pourraient refléter la tendance visible dans les zones métropolitaines à acheter davantage d’aliments transformés dans les années à venir. Pour servir ce segment, la marque qui résonne auprès des consommateurs et des partenaires de Del Monte a été mise au premier plan, a déclaré la société.

Del Monte est une marque dans le segment des aliments haut de gamme en Inde, ayant une empreinte de distribution sur les principaux marchés urbains. La société affirme que son activité de vente au détail a augmenté de 20 % au cours de l’exercice 21 et la marque a l’intention de maintenir cette dynamique de croissance en introduisant des idées de produits plus grandes et plus audacieuses et en triplant sa couverture de distribution au cours des 3-4 prochaines années, en mettant l’accent sur les huit premiers métros. Cela sera soutenu par des investissements accrus dans la communication de la marque sur les marchés pertinents et une forte poussée de la numérisation tout au long de la chaîne de valeur, a déclaré la société.

