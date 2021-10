Fields et les Bears rebondissent pour battre les Lions sans victoire 24-14

in

La recrue Justin Fields a réussi un premier départ cauchemardesque, et les Bears de Chicago ont rebondi après l’une des pires performances offensives que la NFL ait vues pour battre les Lions de Detroit sans victoire 24-14 dimanche.

Fields et les Bears (2-2) étaient en bien meilleure forme après une défaite brutale à Cleveland la semaine dernière. Ils ont amassé 373 verges après avoir été tenus par les Browns à 47, le neuvième plus bas total de l’histoire de la ligue.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Fields semblait plus à l’aise, complétant 11 des 17 passes pour 209 verges et une interception lors de son deuxième départ consécutif avec Andy Dalton mis à l’écart en raison d’une contusion osseuse au genou gauche. Le choix de repêchage n ° 11 au total n’a été limogé qu’une seule fois, après avoir été abattu neuf fois pour 67 verges alors qu’il n’en avait lancé que 68 la semaine précédente.

David Montgomery a couru pour 106 verges et deux touchés avant de partir avec une blessure au genou. Il a marqué sur les deux premières possessions de Chicago, passant du 4 au 9 pour porter le score à 14-0, mais a boitillé hors du terrain après une course de 5 verges au début du quatrième quart.

Darnell Mooney a capté cinq passes pour un sommet en carrière de 125 verges, dont un de 64 verges.

Robert Quinn a eu un strip-sack avec les Lions au fond du territoire de Chicago. Khalil Mack a ajouté un sac et une récupération d’échappé, et les Bears ont obtenu une certaine revanche pour une défaite contre Detroit à Soldier Field la saison dernière qui a couronné un dérapage de six matchs.

Les Lions (0-4) sont restés sans victoire sous la direction de l’entraîneur Dan Campbell et du directeur général Brad Holmes et ont perdu leur huitième de suite depuis leur victoire sur les Bears.

Jared Goff était 24 sur 38 pour 299 verges. Il a frappé Kalif Raymond avec un touché de 4 verges au troisième quart et 25 verges au quatrième pour porter le score à 24-14.

Les Lions avaient le ballon sur le Chicago 8 avec environ 4 minutes et demie restantes. Mais les Bears les ont arrêtés lorsqu’ils ont opté pour le quatrième et le 1 plutôt que de lancer un panier.

Les Bears ont amassé 200 verges en première mi-temps et ont profité de deux revirements de Detroit après que les Lions se soient inscrits dans le 10 pour se bâtir une avance de 14-0.

Ils ont parcouru 75 verges pour un touché sur la possession d’ouverture du match, Montgomery portant six fois et marquant des 4 pour couronner un disque de 12 jeux.

Detroit est ensuite arrivé au 8, seulement pour voir la menace se terminer sur un étrange chiffre d’affaires. Le centre Frank Ragnow a claqué le ballon alors que Goff se dirigeait vers la ligne, et il a ricoché sur le quart-arrière pour Bilal Nickols de Chicago.

Fields a frappé Mooney avec une passe de 64 verges deux snaps plus tard, et Montgomery l’a couru du 9 au premier jeu du deuxième quart pour porter le score à 14-0.

Les Lions ont ensuite choisi de tenter leur chance en quatrième position au Chicago 5 plutôt que de marquer un panier. Et Alec Ogletree des Bears a dévié une passe destinée à D’Andre Swift dans la zone des buts.

Detroit a de nouveau tâtonné à l’intérieur du 10 lorsque Quinn a limogé Goff au troisième rang au 3. Mack a récupéré et les Bears ont pris le relais au 23.

Chicago a porté son avance à 21-0 au début du troisième lorsque Damien Williams est entré en jeu depuis le 4.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

BLESSURES

Lions : Ragnow (orteil) a quitté le match en première mi-temps. … LB Romeo Okwara (pied) s’est blessé en première mi-temps.

Ours : Le DT Akiem Hicks (aine) a quitté le match au début du premier quart.

SUIVANT

Lions : visitez le Minnesota le 10 octobre.

Ours : visitez Las Vegas le 10 octobre.