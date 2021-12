FIEO vise 460-475 milliards de dollars d’exportations pour le prochain exercice

Beaucoup dépendra également de la capacité du monde à contenir le COVID-19 grâce à une vaccination massive à travers le monde et à créer la capacité de fabrication de vaccins requise.

La Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO) a déclaré jeudi qu’en adoptant une approche conservatrice, elle visera 460 à 475 milliards de dollars d’exportations au cours du prochain exercice en raison de l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus et des défis existants du côté de l’offre.

En 2021-2022, les exportations devraient atteindre 400 milliards de dollars, a déclaré le président de la FIEO, A Sakthivel. Il a déclaré que l’augmentation spectaculaire du commerce mondial d’environ 22%, soutenue par les prix élevés des produits de base, comme en 2021, ne sera pas là pour fournir le vent arrière aux exportations indiennes.

« En ce qui concerne l’émergence des nouvelles variantes et les défis du côté de l’offre à ce stade, nous aimerions être un peu conservateurs et viserons une exportation de 460 à 475 milliards de dollars au cours du prochain exercice », a-t-il ajouté. Il a également exprimé l’espoir que la consommation mondiale augmenterait considérablement en 2022, bien que la pandémie soit maîtrisée.

«La bonne chose avec nos exportations a été une croissance très équilibrée entre les secteurs à la fois dans les exportations traditionnelles ainsi que dans les secteurs d’exportation en plein essor au cours de l’exercice en cours. « Nous espérons que la même tendance se poursuivra, d’autant plus que la position de prise de commandes de tous les exportateurs est extrêmement encourageante et que la politique de la Chine plus une des entreprises mondiales aide définitivement nos exportations », a-t-il ajouté.

L’année prochaine également, la FIEO estime que la croissance des exportations sera généralisée et que les exportations vers l’ALENA, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Océanie continueront de croître, d’autant plus que « nous devrions envisager » de conclure bientôt des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis et des pactes similaires avec Canada et Australie en 2022.

« De plus, avec l’augmentation des prix des intrants, la montée en flèche du fret et les retards dans les expéditions et les paiements ont entraîné le besoin de crédit supplémentaire. « Bien que la pénurie de conteneurs se soit atténuée en raison de l’approvisionnement de la haute saison pour Noël, le Nouvel An et le Nouvel An chinois, la même chose risque de s’aggraver une fois que les pays s’ouvriront après les vacances, en particulier si la nouvelle variante n’est pas maîtrisée », Sakthivel mentionné.

