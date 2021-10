« Fier et marre de ‘A Clockwork Orange' » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Malcolm McDowell a marqué 50 de ses 78 ans pour avoir joué dans « A Clockwork Orange », le film mythique de Stanley Kubrick, un rôle qui l’a rendu célèbre et envers lequel il a des sentiments ambivalents : d’une part, cela lui fait ressentir « extrêmement fier » Et de l’autre, il avoue dans une interview en avoir » marre » et ne plus vouloir la revoir.

Cependant, l’interprète britannique a été attiré par la vision historique et contextuelle offerte par le documentaire « La Naranja prohibida », de l’Espagnol Pedro González Bermúdez.

Sa voix off y raconte comment s’est déroulée la première du film en Espagne : entouré de controverses et de difficultés à la Semaine internationale du film de Valladolid il y a 46 ans, quatre après dans d’autres pays du monde (1971) et à la veille de la mort de le dictateur Francisco Franco.

L’acteur s’est rendu en Espagne pour promouvoir ce film et a offert une interview révélatrice.

– Vous avez été le premier et unique choix de Stanley Kubrick pour « A Clockwork Orange », savez-vous pourquoi ?

Il m’a vu dans le film « Si… ». (1968) et il a vraiment aimé ce qu’il a vu, je ne sais pas si c’était mon attitude punk. Quand je lui ai demandé pourquoi il m’avait choisi, il y a réfléchi et m’a répondu : « parce que vous pouvez offrir des renseignements à l’écran. Et j’ai répondu « est-ce que beaucoup d’acteurs ne font pas ça ? » et il a dit « non ».

– Selon le récit, il n’a pas donné d’instructions particulières pour préparer le personnage au-delà du fait que le public devrait pouvoir sympathiser avec un violeur et un meurtrier. Comment avez-vous fait?

Réellement je ne le sais pas. Une grande amie réalisatrice, Lindsay Anderson, m’a dit qu’il y avait une scène dans « Si… ». Quand j’ouvre la porte et que je sais que des hommes vont me battre, je les regarde et je souris. Et il m’a dit : « c’est comme ça que tu agis. C’était une direction brillante, parce que ce n’est qu’une façon de voir. Puis j’ai oublié pendant des années, puis j’ai réalisé que c’était lui qui m’avait donné la bonne direction dès le premier jour.

– Le personnage d’« Alex DeLarge » vous a-t-il personnellement marqué ?

– Non. En tant qu’acteur, vous utilisez le plus possible de vous-même, car le film pénètre votre âme à travers vos yeux, vous devez donc toujours dire la vérité. Si vous pouvez utiliser une vérité que vous possédez et l’adapter, c’est une sorte de raccourci.

Mais vous n’avez pas à répéter cela, vous devez être prudent.

– Que pense l’actuel Malcolm McDowell de « A Clockwork Orange », la perception a-t-elle changé au fil des ans ?

– Quand je l’ai fait j’étais jeune et bien sûr je me sentais indestructible, sans peur. Tu fais juste des choses, tu n’y penses pas. Et puis les gens disent « mon dieu, c’est génial », mais il n’y a pas d’autre option, ce n’est pas que tu aies fait quelque chose d’incroyable, c’est que tu es jeune et confiant. Je pense que maintenant le public réagit davantage au contenu politique du film, le gouvernement comme un grand frère, contrôlant ses citoyens, avec ces terribles thérapies. Ils en ont fait l’expérience dans certaines prisons américaines dans les années 50, même si je pense que cela n’a pas eu beaucoup de succès, sinon ils continueraient à l’utiliser.

– Pensez-vous que le film a bien vieilli ?

– Pour être honnête, je ne l’ai pas vue depuis longtemps et je n’ai pas l’intention de la voir. Mais j’ai l’impression qu’il a extrêmement bien vieilli, car il était assez futuriste.

– Pourquoi tu ne veux plus la revoir ?

– Parce que j’en ai marre d’elle. Je suis avec elle depuis 50 ans, je lui ai rendu hommage, j’ai rendu grâce, ça suffit. Nous devons continuer. D’un côté, je suis extrêmement fier. Je sais que quand viendra le temps de faire ma nécrologie, tout aura à voir avec ce fichu film. Mais c’était excitant de le faire, de travailler avec Kubrick, pour un jeune acteur d’avoir accès à ce « garçon merveilleux » qu’il était. C’était un enfant prodige, un grand maître d’échecs. Je n’ai jamais voulu jouer aux échecs avec lui, même si je jouais au ping-pong : il l’écrasait, et j’adorais ça.

– Quel est votre film Kubrick préféré ?

– Bien sûr, si vous me demandez quel est mon film préféré de Kubrick, je serais un idiot si je disais « 2001. Une odyssée de l’espace ». Mais j’adore « 2001 ». J’adore « Téléphone rouge, nous avons pris l’avion pour Moscou. » Et au fil des années, j’ai vraiment apprécié « Lolita ». Je peux admirer des parties de « The Shining » et la première moitié de « The Metal Jacket », qui est brillante, une véritable démonstration du génie de Kubrick, bien que la seconde soit un film de guerre conventionnel.

Informations tirées de . / El Informador