« Fier » Hasenhuttl révèle ce qui a « surpris » Tottenham lors d’un tirage au sort mérité à Southampton

Le manager Ralph Hasenhuttl n’a pas pu cacher sa joie après avoir vu son équipe de Southampton prendre un point de Tottenham avec seulement 10 hommes pendant une grande partie du match.

James Ward-Prowse a donné une avance aux Saints à la 25e minute avant que Harry Kane n’égalise depuis le point de penalty. Mohammed Salisu a fait une faute sur Son Heung-min dans la surface pour écoper d’un deuxième carton jaune à la 39e minute. Le capitaine anglais ne s’est pas trompé sur 12 yards et il n’y a pas eu d’autres buts.

Les hôtes se sont battus tout au long de la deuxième période avec seulement 10 hommes et ont affronté tous les Lilywhites qui leur ont été lancés. Et Hasenhüttl bourdonnait après le coup de sifflet final et sentait que ses charges étaient bon rapport qualité prix pour le nul 1-1.

« Quand vous jouez près de 60 minutes avec un homme à terre deux jours après un match très dur et que vous voyez les garçons se battre, il n’y a aucune chance d’être plus fier qu’aujourd’hui, surtout après une première mi-temps très intense », a-t-il déclaré à BBC Sport.

«Nous avons fait un but fantastique et une erreur. [For the red card we should] laissez-le tirer. Laissez-le tirer et Fraser pourrait faire l’arrêt. Nous méritions d’obtenir quelque chose.

Et l’Autrichien pense que la tactique de son équipe a laissé aux Spurs des énigmes qu’ils n’ont pas pu résoudre.

« Nous avons eu des occasions de marquer. Fantastique pour nous de marquer des points contre une équipe en feu », a-t-il ajouté. « Nous les avons un peu surpris avec notre forme.

«Ils ont eu beaucoup d’entrées dans notre surface et des demi-occasions mais nous avons bien défendu. Fraser a fait du bon travail aujourd’hui. C’est bien de prendre le point.

Hasenhuttl reste positif

Southampton occupe le 13e rang du classement après avoir obtenu son neuvième tirage au sort de la campagne. Ils en ont remporté quatre et sont à 10 points au-dessus de la zone de relégation.

L’équipe de la côte sud n’avait pas remporté de match de haut niveau depuis le 5 novembre avant de battre West Ham 3-2 le lendemain de Noël. Et le match nul de mardi signifie qu’ils n’ont perdu qu’une seule fois en six matches de haut niveau.

Hasenhuttl a continué à faire l’éloge de ses joueurs. Et il a refusé de se concentrer sur les aspects négatifs de la saison à St Mary’s.

« Nous avons une équipe à laquelle vous pouvez vraiment vous identifier », a-t-il poursuivi. « Un effort incroyable à chaque match. Je ne veux pas parler de nos limites en tant que club.

Les Saints sont les prochains en action dimanche lorsqu’ils accueillent Newcastle United.

Ensuite, les pensées se tourneront vers la FA Cup et un voyage dans le sud du Pays de Galles pour affronter Swansea City le 8 janvier.

