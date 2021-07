Fier! Noelia revendique le succès de sa marque Noelicious | Instagram

Alors qu’elle marchait coquettement sur le trottoir, chanteur, mannequin et femme d’affaires Noelia a partagé une vidéo où, en plus de montrer sa silhouette, elle a fièrement partagé le succès de sa marque Noelicious.

“Fell the love from Noelia” est la phrase que vous retrouverez en slogan sur sa page Online, Noelicious est devenue la marque caractéristique de l’interprète de “Bougie“, vous pouvez facilement identifier ses créations, puisque Noelia elle-même les utilise constamment dans ses publications Instagram.

Des modèles à la fois en dentelle et en tissus transparents, serrés et amples, c’est ce que vous trouverez dans son magasin, non seulement pour les tailles régulières mais aussi pour les grandes tailles, avec des designs uniques et vraiment captivants, il ne fait aucun doute que la femme d’affaires et la célébrité ont pensé à tout type de femme.

Sur son Instagram, il a partagé un vidéo il y a un jour où elle apparaît avec des leggings noirs ciel avec certaines parties de ses jambes qui sont transparentes, ainsi qu’un joli chemisier à col montant, tous deux en noir.

Dans sa description, elle mentionne qu’elle est fière de l’acceptation que sa marque a eue et que précisément sur l’avenue qu’elle parcourt dans cinq magasins, vous pourrez trouver ses modèles, ceci étant une seule avenue, nous pourrions sûrement en trouver plus magasins dans différentes parties de la ville.Bien que la ville ne partage pas ce qu’elle était, il ne serait pas surprenant que nous la retrouvions partout aux États-Unis, où elle réside actuellement.

Qui a dit que je ne pouvais pas ?… Avancez fermement et avancez et vous réaliserez tous vos rêves », a écrit Noelia.

Cette marque est l’une des nombreuses que possède cette belle femme d’affaires, grâce à sa popularité elle a connu une croissance exponentielle et elle a également su en profiter, chaque jour son nom continue d’être mieux connu non seulement pour la musique, maintenant aussi pour sa beauté et pour être une femme entreprenante et intelligente.

En fait, il y a eu très peu de fois où Noelia a célébré le succès de ses entreprises, il semble qu’elle ait le goût de passer inaperçue et de ne pas faire autant de bruit, pourtant il y a eu tellement d’acceptation par le public qu’il est difficile ne pas se tourner pour la voir ou faire attention à ce qu’il fait.

Chaque fois qu’il a la sage décision de partager une réalisation, il le fait humblement en remerciant le public et son équipe, pour l’interprète de “je n’ai pas échoué“Son célibataire le plus récent est reconnaissant est quelque chose qui la caractérise et la remplit de fierté ainsi que de ses réalisations.