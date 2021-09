Fierce Reflex annonce le lancement international du bouton Reflex popularisé par la star du pugilist et la sensation des médias sociaux Ryan Garcia

SAN DIEGO, CA (6 septembre 2021) – Fierce Reflex, la première marque d’arts martiaux et d’équipement de boxe, est heureuse d’annoncer le lancement international du Fierce Reflex Bag, le bouton de boxe innovant qu’elle a déjà conquis le monde de la boxe dans les États Unis. Ce bouton très convoité sera désormais disponible pour l’expédition au Mexique, tandis que KO Sports servira de distributeur officiel pour le Royaume-Uni et dans toute l’Union européenne.

Initialement popularisé par la star de la boxe et sensation des médias sociaux Ryan Garcia, Fierce Reflex a été développé par ses parents Henry et Lisa Garcia en raison de la nécessité de développer des équipements de musculation industriels qui pourraient aider leurs enfants à devenir des boxeurs professionnels.

« Nous sommes ravis que Fierce Reflex soit disponible au Royaume-Uni, dans toute l’Union européenne et au Mexique », ont déclaré Henry et Lisa Garcia, propriétaires de Fierce Reflex. “Ces territoires abritent certains des plus grands fans et athlètes de toute la boxe, et il est donc important que nous fassions partie de leur prochaine vague de fans et de talents.”

Fierce Reflex est déjà devenu un atout précieux dans les installations d’entraînement de deux des boxeurs les plus populaires de la boxe, Ryan Garcia et Canelo Alvarez.

“Ce bouton a été un élément fondamental dans mon développement depuis mes jours dans notre garage”, a déclaré Ryan Garcia. “Ce bouton m’a aidé avec ma précision, ma défense et mon conditionnement, et je suis fier qu’il soit devenu… Fierce Reflex.”

“Fierce Reflex est excellent”, a déclaré Canelo lvarez. « Unique en son genre pour améliorer mes réflexes, ma vitesse et ma défense. Fierce Reflex est idéal pour tous les âges ; enfants, amateurs et professionnels ».

Fierce Reflex est disponible en trois versions, dont le Pro Elite qui est conçu pour les athlètes très expérimentés, et l’Elite Hybrid, qui est conçu pour les utilisateurs avancés et les athlètes de plus grande taille. Enfin, la version Amateur Debut est conçue pour les athlètes en développement, les enfants et les personnes de petite taille.

À propos de Fierce Reflex

Fierce Reflex est une marque d’équipements de boxe et d’arts martiaux qui s’engage pour la qualité, l’excellence et les valeurs familiales. La société a été fondée par Henry et Lisa Garcia en raison du besoin de développer des équipements industriels de musculation qui pourraient aider leurs fils à devenir des boxeurs professionnels exceptionnels.

