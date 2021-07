Fière, Noelia partage sa passion d’aider les autres | Instagram

Pour la chanteuse coquette Noelia, partager l’une de ses réalisations en tant qu’entrepreneur est une grande fierté, d’autant plus qu’avec la création de son platarfoma Célébritéiffy des millions de personnes pourront profiter de vos talents.

La passion de Noelia pour aider les autres lui a ouvert la voie pour développer cette nouvelle application qui aidera non seulement quelques-uns, mais des millions grâce à sa portée et à ses promesses.

En peu de temps, alors que la plate-forme gagne en popularité, le créateurs de contenu ainsi que les professionnels, ils auront la possibilité de gagner plus d’argent que sur d’autres plateformes qui, à ce jour, sont quelque peu limitées en termes de revenus pour ceux qui partagent leur contenu.

Apparemment, Celebriffy était un projet qu’il a commencé à développer maintenant qu’il étudie à l’école exécutive de Harvard, dans le but non seulement de l’enrichir mais aussi de son entourage et des créateurs de contenu.

Lisez aussi : Demi Rose montre sa silhouette, peinte dans un joli tableau !

Cela a été l’une des idées les plus brillantes que la femme d’affaires a eues et dont elle ressent le plus de fierté et d’excitation, qui malgré n’avoir pas de connaissances exactes sur le développement des affaires, le fait très bien depuis des années.Petit à petit il a acquis de l’expérience. avec ses autres entreprises, cependant, dans la création de ce projet spécifique, il a mis plus d’efforts et de discipline.

C’est ainsi qu’au bout d’un an et trois mois a vu le jour cette nouvelle application avec laquelle on s’attend à ce qu’elle devienne rentable dans peu de temps, l’interprète de “je n’ai pas échoué“Elle a été soutenue par environ 65 personnes de son équipe, qui ont réussi à réaliser ce projet avec lequel vous pouvez désormais commencer à générer votre propre argent, elle en a fait la promotion elle-même et a partagé quelques exemples de vidéos.

Noélia Elle est l’une des célébrités qui, au fil des ans, continue de se réinventer et d’évoluer, non seulement en tant que personne aujourd’hui, mais aussi en tant que femme entreprenante, peut-être que son objectif général est de pouvoir offrir plus d’opportunités à d’autres personnes.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Comme je le dis toujours, c’est gratifiant de donner aux gens des outils pour qu’ils puissent se développer financièrement et conquérir leurs rêves », a écrit Noelia.

Certains spécialistes en la matière ont affirmé que Celebriffy est une plateforme prometteuse avec laquelle non seulement les chanteur réussira à devenir encore plus populaire qu’elle ne l’est déjà, d’autres personnalités, influenceurs et même professionnels deviendront également des stars grâce à l’application.