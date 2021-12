Fiery Matt Nagy, la grande image des Browns et les problèmes de récepteur des Bucs

Photo de Jonathan Daniel/.

Kevin et Nora réagissent à la victoire des Vikings dans le « Monday Night Football »

Kevin et Nora commencent le groupe en partageant leurs réactions à la victoire MNF des Vikings sur les Bears et discutent du mandat d’entraîneur de Matt Nagy à Chicago. Ensuite, ils parlent de la perte brutale des Browns contre les Raiders et de la façon dont cela affectera la franchise cette saison et au-delà. (23:44) Enfin, ils abordent la blessure de Chris Godwin et ce que cela signifie pour le jeu de passes des Bucs (34:44).

Hôtes : Kevin Clark et Nora Princiotti

Producteur : Arjuna Ramgopal

Aide à la production : Chris Sutton

