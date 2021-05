Fiete Arp espère aider le Bayern Munich II à éviter la relégation

Le Bayern Munich II entre dans une phase très importante de la saison alors qu’il se bat pour éviter la relégation.

Le Bayern Munich II compte huit victoires, 12 nuls et 15 défaites et occupe la 18e place du classement après le match nul 2-2 d’hier avec le MSV Duisburg. Le Bayern Munich II n’a plus que trois matchs à jouer et se trouve à deux points de la zone de sécurité.

La jeune équipe bavaroise doit s’occuper de ses propres affaires et espérer aussi un peu d’aide.

«Le rendement n’est bien sûr pas suffisant pour nous. Après les dernières semaines, quand nous avons pris quelques points, joué de mauvais matchs et eu de la malchance, nous avons joué un très bon match (mardi) », a déclaré Fiete Arp à Magenta Sport (capturé par Tz).

Le Bayern Munich II a une liste intéressante de matches pour le reste de la saison, mais les jeunes Bavarois ne peuvent se permettre d’abandonner aucun des matches à ce stade. Unterhaching (20e place), Munich 1860 (3e place) et Hallescher (11e place) sont les barrages routiers sur le chemin de l’équipe pour éviter la relégation.

«Dans cette phase de la saison, peu importe contre qui nous jouons. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, que ce soit la tactique – plus personne ne s’en soucie », a déclaré Arp, qui a marqué le but égalisateur contre Duisburg. «Il s’agit simplement de prendre les points avec vous d’une manière ou d’une autre. Il s’agit de se ressaisir, de mettre nos fesses sur le terrain et de gagner les matchs.