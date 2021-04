Fiete Arp évalue son développement et voit toujours un avenir avec le Bayern Munich

Les choses n’ont pas été faciles pour le Bayern Munich II car l’équipe a eu du mal à trouver sa place cette saison.

Une refonte de la liste, un changement d’entraîneur et une multitude de blessures ont poussé les jeunes Bavarois à se démener pour trouver quelque chose qui ressemble étroitement à la cohérence pour l’ensemble de la saison.

Pour Fiete Arp, perspective autrefois annoncée, la campagne 2020/2021 a été une campagne à oublier car il a fait face à des blessures et des combats avec une mauvaise forme. Même avec ces obstacles, Arp veut continuer à se concentrer sur son amélioration chaque jour et à finir par faire sa marque en Bavière.

«Je suis toujours content d’avoir franchi cette étape cet été, car cela m’a donné la tranquillité d’esprit après mes expériences des deux ou trois années précédentes», a déclaré Arp à kicker à propos de sa décision l’été dernier de passer toute la saison. avec le Bayern Munich II.

L’une des parties les plus saillantes de son interview était de savoir comment Arp a reconnu que sa carrière avait probablement été un peu trop acclamée, trop tôt. Arp sait qu’il aurait pu gérer certaines choses différemment.

Fiete Arp pense que son avenir est avec la première équipe du Bayern Munich.Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

«Probablement que tout ensemble était trop. C’est une malédiction et une bénédiction pour un jeune footballeur de toujours réfléchir et de tout évaluer », a déclaré Arp. «J’aurais peut-être dû transformer tous les éloges en confiance en moi de manière plus cohérente. Au contraire, cela m’a ralenti.

L’incapacité d’Arp à vraiment faire de grands progrès sur Säbener Straße au cours des deux dernières saisons a alimenté les rumeurs de transferts et le doute parmi les fans, mais le joueur de 21 ans est toujours convaincu qu’il gravira les échelons au Bayern Munich.

“Absolument!” a déclaré Arp lorsqu’on lui a demandé s’il avait un avenir avec le Bayern Munich. «Mais cela dépend beaucoup de moi. Si je continue à me développer, alors j’ai définitivement des perspectives ici. Mon objectif est de laisser mes empreintes en équipe première, c’est pour cela que je suis venu au FC Bayern. »