Fièvre de la vallée du Rift : avertissement de pandémie horrible avec des femmes enceintes à risque – aucun traitement | Monde | Nouvelles

Les virologues analysent avec vigilance les données des recherches sur le terrain à travers le monde pour détecter le point chaud où la prochaine pandémie émergera – la redoutable fièvre de la vallée du Rift étant particulièrement préoccupante. Après que le coronavirus est passé de l’animal à l’humain à Wuhan en 2019, les scientifiques ont averti qu’une autre pandémie allait probablement éclater dans un avenir pas si lointain. La course est maintenant lancée pour que les scientifiques identifient les points chauds mondiaux où le prochain agent pathogène mortel remplacera le coronavirus et deviendra une pandémie de « plus grande menace ».

L’épidémiologiste de l’École de santé publique de l’Université de Sydney, Michael Walsh, a déclaré : « Essentiellement, le travail est axé sur la tentative d’identifier les plus grandes lacunes dans le monde moderne et mondialisé où les agents pathogènes sont les plus susceptibles de passer à travers et de conduire à une diffusion mondiale étendue. »

Ce point de vue a été repris par l’épidémiologiste, le docteur David Fisman, qui craignait qu’un nouvel agent pathogène puisse “muter et se recombiner facilement et constituer la plus grande menace pour de nouvelles maladies”.

L’épidémiologiste a ajouté: «La plupart de notre vulnérabilité vient des virus à ARN».

Maintenant, le Gavi, une association caritative de vaccination qui est un partenaire clé de la Fondation Bill et Melinda Gates, a déclaré que la prochaine pandémie pourrait être la fièvre de la vallée du Rift.

L’alliance du vaccin Gavi a déclaré : « La fièvre de la vallée du Rift affectait principalement le bétail en Afrique.

“Mais le virus qui le provoque est également propagé par les moustiques dont les habitats s’étendent à cause du changement climatique.

“S’il devait se propager dans le reste du monde, il décimerait le bétail, provoquant l’effondrement de l’agriculture et affectant la santé humaine.”

Le virus mortel est également « plus mortel » pour les femmes enceintes et leurs bébés que le virus Zika.

La maladie peut être mortelle et les personnes qui développent la maladie grave peuvent se retrouver avec des symptômes permanents débilitants.

Il n’y a pas de traitement spécifique pour la fièvre de la Vallée du Rift.

Cependant, un vaccin qui n’a pas été homologué et qui n’est pas disponible dans le commerce existe.

Si une personne infectée par l’agent pathogène développe une fièvre hémorragique, il y a 50 pour cent de chance de mourir.