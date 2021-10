FIFA 2022 exhorte les joueurs à arrêter de cesser de fumer

Les joueurs de la FIFA y sont habitués maintenant.

Votre adversaire « s’arrête » avant la mi-temps, ou interrompt le match toutes les quelques minutes, ou perd du temps après avoir marqué un but.

Fondamentalement, jouer à FIFA en ligne peut être une expérience très exaspérante.

Cependant, EA a décrit les règles non écrites du jeu en ligne de la FIFA en utilisant le plus vieux club du monde pour diffuser le message.

EA Sports célèbre l’anniversaire du Sheffield FC, qui a été fondé en octobre 1857 et est reconnu par la FIFA comme le plus ancien club existant encore à jouer au football dans le monde, avec un nouveau livre de règles pour FIFA 22.

Le « Code FOAT », (signifie First Of All Time) « appelle la communauté de la FIFA à suivre les règles non écrites de la FIFA, notamment demander aux joueurs de ne pas quitter les matchs de rage et demander aux joueurs de ne pas mettre le jeu en pause au milieu du match ».

Il existe d’autres règles non écrites : ne perdez pas de temps ; sauter les rediffusions de buts qui ne valent pas la peine d’être rejoués ; et ne célébrez pas chaque objectif « en sueur ».

Ces règles ne seront pas imposées à tous les joueurs d’Ultimate Team, mais elles ne sont qu’un guide pour une atmosphère moins toxique.

Serez-vous toujours en colère lorsque vous jouerez à la ligue du week-end?

EDGE: FIFA 22 exhorte les joueurs à arrêter de cesser de fumer.