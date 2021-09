FIFA 22 a divulgué la date de l’embargo et comment jouer en accès anticipé

La date d’embargo de la revue FIFA 22 a peut-être été divulguée, mais les fans peuvent désormais jouer à l’essai d’accès anticipé pour en juger par eux-mêmes.

Bien que le gameplay d’hypermotion soit exclusif à la PS5 et à la Xbox Series X, il y a encore beaucoup de changements à anticiper sur la génération actuelle et le PC. Les gardiens de but sont bien meilleurs et moins fragiles, il y a une nouvelle fonction de sprint et le mode carrière a été amélioré avec vous maintenant capable de créer votre propre club et votre propre dynastie.

Les impressions notées des points de vente peuvent aider les gens à décider s’ils doivent acheter un jeu ou non, mais avec EA Play, vous pouvez tirer votre propre conclusion.

FIFA 22 : Accès anticipé à 10 heures de pépin d'essai pour profiter de 20 heures sur EA Play

Quelle est la date de l’embargo sur FIFA 22 ?

La date d’embargo de la revue FIFA 22 divulguée est le 27 septembre.

Ceci est une gracieuseté de Nextgen_ishere sur Twitter qui affirme que les impressions finales seront publiées à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 BST. Rien de tout cela n’est officiel, mais les antécédents du leaker sont généralement exacts car ils avaient raison sur les critiques de Deathloop le 13 septembre et ils avaient également raison sur les aperçus de Guardians of the Galaxy le 22 septembre.

Loin du mastodonte du football d’EA, ils affirment également qu’il y aura des avant-premières pour eFootball PES 2022 le 23 septembre à 14h00 BST.

Comment jouer à FIFA 22 en accès anticipé

Vous pouvez jouer à l’essai d’accès anticipé de FIFA 22 dès maintenant en vous abonnant à EA Play sur PS4, PS5, Xbox One ou Series X.

Un abonnement EA Play ne coûte que 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cet essai n’est pas disponible sur PC, mais vous pouvez vous abonner à EA Play Pro sur Origin pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ chaque année pour obtenir le jeu complet sans frais supplémentaires sans aucune restriction de temps.

L’édition Standard du jeu complet ne sera pas lancée avant le 1er octobre, mais la date de sortie complète de l’accès anticipé est le 27 septembre pour ceux qui précommandent l’édition Ultimate.

Prix ​​de l’édition Ultimate et bonus de précommande

Le prix de l’édition Ultimate est de 89,99 £ et vous trouverez ci-dessous tous ses bonus de précommande :

FIFA 22 PS4 et FIFA 22 PS5 (Xbox One, Series X) Élément FUT à surveiller Accès anticipé 4 jours 4600 Points FIFA TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Élément en prêt FUT Ambassador Prêt joueur Choix Mode carrière Talent local

