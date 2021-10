FIFA 22 Dev EA dans une lutte désordonnée avec le détenteur des droits pour de l’argent

Image : EA

La semaine dernière, EA a laissé entendre qu’il pourrait renommer sa très populaire série FIFA. Maintenant, nous savons pourquoi. Selon un nouveau rapport du New York Times, la Fédération internationale de football association demande au géant de l’édition sportive de payer 1 milliard de dollars pour les droits exclusifs de la marque FIFA à l’avenir.

« La FIFA recherche plus du double de ce qu’elle reçoit actuellement d’EA Sports, selon des personnes au courant des pourparlers, un chiffre qui augmenterait ses gains de la série à plus d’un milliard de dollars pour chaque cycle de Coupe du monde de quatre ans », écrit Le New York Times.

L’argent n’est pas le seul problème, cependant. Les deux parties sont également apparemment en désaccord sur ce qui devrait être inclus dans un nouvel accord d’exclusivité. La FIFA veut garder plus de contrôle sur la marque afin de pouvoir conclure des accords avec d’autres sociétés comme Epic Games, tandis qu’EA veut « explorer d’autres entreprises au sein de son écosystème de jeux vidéo FIFA, y compris les faits saillants de jeux réels, des tournois de jeux vidéo d’arène et des produits numériques comme NFT. Que Dieu nous aide.

L’accord actuel de la série FIFA avec l’instance dirigeante du football international devrait expirer l’année prochaine. Cela a été incroyablement lucratif pour EA, qui, selon les estimations du New York Times, a gagné environ 20 milliards de dollars sur la durée de vie de la franchise, et 1,2 milliard de dollars du mode Ultimate Team basé sur la boîte à butin de la FIFA l’année dernière seulement.

EA lui-même a été critiqué pour avoir inclus des mécanismes de jeu payants dans ses jeux, y compris le récent FIFA 22. Le directeur de l’expérience d’EA, Chris Bruzzo, a tenté de défendre cette pratique, qui a attiré l’attention des régulateurs britanniques et d’autres, dans une récente interview avec Eurogamer. . Ces défenses, pour le moins peu convaincantes, allaient de la volonté d’offrir plus de choix aux joueurs au fait que le football professionnel lui-même est également un gouffre financier exploiteur.

La FIFA n’est pas vraiment propre non plus. Plusieurs fonctionnaires ont été arrêtés et inculpés de diverses formes de corruption en 2015, tandis que le processus de sélection du pays hôte pour la Coupe du monde reste en proie à des accusations de corruption.

Alors qu’EA a peut-être taquiné l’abandon de la licence FIFA la semaine dernière dans le but de gagner en influence dans la négociation en cours, une possibilité évoquée par l’ancien cadre d’EA Peter Moore au Times, il est également possible que l’éditeur ne voie tout simplement pas l’intérêt de continuer à payer pour cela étant donné la domination et la popularité des ligues nationales et de la Ligue des champions de l’UEFA.

Si EA ne renouvelle pas son accord d’exclusivité avec la FIFA, cela pourrait conduire à une renaissance de nouveaux jeux de football originaux. Ou du moins la prolifération de plus de NFT poubelles.